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Evde kalanlar ekmek yapmaya başladı, talep yüzde 1500 arttı

Evde kalanlar ekmek yapmaya başladı, talep yüzde 1500 arttı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 30.03.2020 11:10
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan vatandaşlar daha güvenli ve hijyenik olduğu gerekçesiyle evde ekmek yapmaya başladı. Özellikle dijital tüketim trendinde ekmek yapma makinesi en üst sırada yer aldı. Yapılan bir araştırmaya göre, son 10 gün içinde ekmek yapma makinesine olan talep yüzde 1500 arttı.
Koronavirüs salgını sebebiyle evde kal uyarılarını dikkate alan insanların dijital tüketimi arttı. Evde geçirilen sürenin uzamasıyla vatandaşlar, dışarıdan almak zorunda kaldığı bazı ihtiyaçlarını evde yapmaya başladı. Onların başında da ekmek yapımı geliyor. Bir e-ticaret sitesinde ekmek yapma makinesine olan talep yüzde 1500 arttı. Talebin bu kadar çok olması fiyatlara da yansıdı. E-ticaret sitelerinde makinenin fiyatı 3 bin liraya kadar çıkarken ürüne tükenmek üzere ibaresi eklendi.
Özellikle evde olan vatandaşların birçoğu ekmek yapma makinesi aldı. Ayrıca, hamur yoğurma makinesi yardımıyla yaptığı hamuru fırında pişirip, ekmek ihtiyacını dışarı çıkmadan karşılayan kesimde de artış gözlendi.Evde kendi ekmeğini yapanlar kapılarını açarak evde ekmek nasıl yaptıklarını anlattı.

ÖNCEDEN EKMEĞİ FIRINDAN ALIRDIK
Ekmek yapma makinesi alarak yeni yeni ekmek yapmaya başladığını söyleyen Hemşire Gülşah Ülker, Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamıyoruz. Normalde ekmeği fırından alırdım. Artık evde yapmaya başladım. Ekmek yapma makinesi aldım, yeni başladım. Yavaştan deneyerek öğrenmeye çalışıyorum dedi.



ARTIK FIRINDAN ALDIĞIM EKMEĞE GÜVENMİYORUM
Ekmeğin hijyenik olup olmadığını bilmediğini dile getiren Ülker, "Artık fırından aldığım ekmeğe güvenemiyorum bana hijyenik gelmiyor. Ekmeği elleriyle poşete koyuyorlar, eldiven kullanmıyorlar. O ellerle farklı yerlere dokunuyorlar. O nedenle ekmeği evde yapmayı tercih ettim. Artık ekmeğin poşetlenip satılması da içimi rahatlatmıyor, çünkü nasıl poşetlendiğini bilmiyorum" diye konuştu.

1 EKMEK 2 GÜN YETİYOR
Ülker, "Tadını sevdim, güzel oldu. Bir ekmek 2 gün yetiyor. İlk denediğimde bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim, gayet güzel oldu. Makinede yapmama rağmen güzel kabardı, pişmesi de iyiydi" ifadelerini kullandı.


UNU KOYMADAN MALZEMELERİ DİNLENDİRİN
Yaşam Koçu Nalan Demir ise, evde ekmek yapmanın zor olmadığını söyleyerek tarifini paylaştı. Demir, "Bir su bardağı ılık su ve süt kullanıyorum. İçine bir paket kuru toz maya katıyorum. Göz kararı şeker ve tuz da ekliyorum. 500 gram kadar da hamur yoğurma makinesinin içine un koyuyorum. Su, süt, kuru maya, tuz ve şekeri makineye koyduktan sonra 5 dakika dinlenmesi için çırpıcıyla karıştırıp, bekliyorum. Dinlendirdikten sonra unu yavaş yavaş karışıma yediriyorum. Hamur kıvamına gelene kadar makinede çeviriyorum" dedi.

DIŞARIDAN ALDIĞIM EKMEK HİJYENİK DEĞİL
Önceden hafta bir evde ekmek yaptığını belirten Demir, "Koronavirüsten sonra daha sık yapmaya başladım. Çünkü fırınlardan ekmek almanın çok hijyenik olduğunu düşünmüyorum. Çocuklarımın sağlığı için artık ekmeği evde yapıyorum" diye konuştu.

EVDE EKMEK YAPMAK HİÇ ZOR DEĞİL
Evde ekmek yapmanın hiç zor olmadığını aktaran Demir şunları söyledi: "Herkese tavsiye ediyorum. Sadece biraz zaman alıyor. Ekşi mayalı ekmek yapmak isterlerse biraz daha uzun sürüyor. Genelde, ekmeği ekşi maya ile yapıyorum çünkü bağışıklık sistemimiz için daha faydalı. Şu anda 3 günde bir ekmek yapıyorum. Ekmeği 1 hafta buzdolabında rahat saklıyorum. Çok daha ekonomik oluyor. Çocuklar da tadını beğeniyor. Alışma süreci oldu tabi ki ama şimdi alıştılar. 230 derecede, 45 dakikada pişiyor çok da lezzetli."

EVDE EKMEK YAPMAK ZEVKLİ VE SAĞLIKLI
Gazeteci Ali Danaş da, uzun yıllardır evde ekmek yaptığını söyleyerek, "Ekmek yapmak esasında hiç zor değil, süresi itibariyle zahmetli gibi görünüyor. Ama salgından dolayı sürekli evde kaldığımız şu günlerde denenip yapılabilecek, sağlıklı bir uğraşı. Basitçe un, su, tuz mayayı yoğurup bir saat beklediğinizde hamur şişiyor. Onu alıp açıp, 2 kez yoğurup, şekil verip yine bir yarım saat bekletip fırına veriyorsunuz ve ekmek pişiyor. Zaten ekmek yapmanın zevkini alınca çok daha çeşitli ekmekler nasıl yaparım diye arayışlara da giresiniz. Benim yaptığım ekmek normal kuru mayalı, süt ve yumurtalı, döküm tencere ekmeği" dedi.


Evde ekmek yapmanın faydasını anlatarak hangi unun kullanılmasına yönelik bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Jale Çatak ise, ekmeğin insan vücudunun enerji ihtiyacını karşılayan en önemli karbonhidratlardan biri olduğunu söyleyerek, evde yapılan ekmeğin sağlıklı olduğunu dile getirdi.

EKMEĞİ TAM BUĞDAY UNUNDAN YAPIN
Evde ekmek yaparken beyaz unu değil tam buğday ununu tercih etmek gerektiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Çatak, "Çevremden görüyorum evde olan insanlar kendi ekmeklerini yapmaya başladı. Evde ekmek yapmanın sağlık açısından herhangi bir riski yok. Dikkat etmeleri gereken nokta beyaz un kullanmamalarıdır. Tam buğday unu kullanmak gerekiyor çünkü çok fazla faydası var. İçerisindeki lifler sayesinde uzun süre tok kalmayı sağlıyor ve sindirim sistemini iyi çalıştırıyor" ifadelerini kullandı.

FOLİK ASİT, DEMİR, C VE D VİTAMİNİ DEPOSU
Dr. Öğr. Üyesi Çatak, "Tam buğday ununun glisemik indeksi düşük olduğu için kan şekerini düzenliyor. Kalp, damar sağlığı için de son derece faydalıdır. Folik asit, demir, C ve D vitamini içeriği çok yüksek. Özellikle bu dönemde bağışıklığımızı güçlendirmemiz gerekiyor o yüzden tam buğday ekmeği tüketmeliyiz" diye konuştu.

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