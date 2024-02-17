Hızırbey Orta Okulu, Voleybol ve Satrançta Büyük Başarıya İmza Attı!

Hızırbey Orta Okulu'nun küçük erkekler voleybol takımı, üç gündür süren grup maçlarında Denizli, Muğla ve Afyonkarahisar takımlarını hiç set vermeden yenerek grup birincisi oldu. Bu başarıyla Türkiye yarı finaline katılma hakkı kazanan takım, büyük bir zafer elde etti. Okul Müdürü Tevfik Akar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sporcu öğrencileri, beden eğitimi öğretmeni Mehmet Onur'u ve destek veren seyircileri tebrik etti.

Aynı gün içerisinde düzenlenen okul sporları kapsamındaki yıldızlar satranç yarışmasında "Yıldızlar Genel Karma" dalda da okulun İl Birincisi olduğu açıklandı. Akar, başarılı sporcu öğrencileri, beden eğitimi öğretmeni Fahri Çelik'i ve destek veren velileri tebrik ederek, Hızırbey Orta Okulu'nun başarının ve talep edilmenin ilk adresi olma vizyonunu sürdürdüğünü vurguladı.

Bu büyük başarılarla Hızırbey Orta Okulu, öğrencilerini sporda teşvik ederek ve destekleyerek okul adına gurur verici sonuçlara imza atmaya devam ediyor.