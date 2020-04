Açtığı farklı alandaki kurslarla her yaştan insanın uğrak yeri olan Adana Gençlik Merkezi, yeni tip koronavürüsle mücadelede görev yapan sağlık çalışanlarına yüz koruyucu siperlik üretebilmek için çalışıyor. Eğitmenlerden güvenlikçilere, gönüllülerden kursiyerlere kadar herkesin destek verdiği üretimle günde 700 koruyucu siperlik üretiliyor.Gençlerin boş zamanlarını değerlendirebilmesi için sportif faaliyetlerin yanı sıra her yaştan insana açtığı kurslarla adından söz ettiren Adana Gençlik Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla kapılarını sağlık çalışanları için açık tutuyor.Merkezdeki güvenlikçilerden gönüllüsüne, eğitmeninden kursiyerine kadar birçok kişi, koronavirüsle mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik yapmak amacıyla gönüllü olarak mesai yapıyor.Adana Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki merkezlerinde siperlik üretimine yaklaşık iki hafta önce başladıklarını söyledi.Merkezdeki görevlilerin yanı sıra kursiyerlerin de kendilerine gönüllü olarak destek verdiğini ifade eden Tosun, her gün dokuz kişilik gruplar halinde sağlık görevlilerine katkı sunabilmek amacıyla çalıştıklarını kaydetti.Günde ortalama 500-700 arasında yüz koruyucu siperlik yaptıklarını aktaran Tosun, "Sağlık personelleri ciddi bir gayret gösteriyor. Gençlik merkezi ve gönüllüler olarak biz de onlara ufakta olsa bir katkı olmak adına bu çalışmayı yapıyoruz. İnşallah bir an önce bu virüsten ülkemiz ve dünya kurtulmuş olur." diye konuştu.Gönüllü Nagehan Erba, böyle bir süreçte sağlık çalışanları için hizmet etmekten büyük mutluluk ve gurur duyduğunu aktardı.Sağlık çalışanları için sahada olduklarını dile getiren Erba, "Onlar bizim için mücadele ediyor. Her daim onların yanında destek olmayı sürdüreceğiz." dedi.Merkezde güvenlik görevlisi olarak çalışan Meltem Conger de devlete ve millete faydalı olmaya çalıştığını belirtti.Gönüllü olarak yüz koruyucu siperlik üretimine destek verdiğini aktaran Conger, birilerine faydalı olabilmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.Gençlik Merkezi Gençlik Müdürü Ramazan Darplıoğlu da yaptıkları çalışmayı keyif alarak sürdürdüklerini kaydetti.