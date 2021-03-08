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ESKİ DÖNEM VE YENİ DÖNEM MECLİS ÜYELERİ BİR ARAYA GELDİ

ESKİ DÖNEM VE YENİ DÖNEM MECLİS ÜYELERİ BİR ARAYA GELDİ
TÜRKİYE
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Isparta Düğün Salonları
*ESKİ DÖNEM VE YENİ DÖNEM MECLİS
ÜYELERİ BİR ARAYA GELDİ.
*BAŞKAN VELİ GÖK ESKİ DÖNEM MECLİS
ÜYELERİNİN GÖNLÜNE GİRDİ.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK istişare geleneğini sürdürmeye devam ediyor. Eski yıllarda ilçemizde çeşitli siyasi partilerden seçilerek Belediye Meclisi Üyeliği görevi yapan meclis üyeleriyle bir araya gelen Başkan Veli GÖK büyük takdir topladı.
Başkan Veli GÖK yaptığı konuşmada; ‘Değerli meclis üyelerimiz kıymetli mesai arkadaşlarım. Göreve geldiğimiz seçimlerden sonra yaklaşık 2 yıl oldu. Bizim her zaman deneyim ve paylaşıma ihtiyacımız var. Sizler atalarımız ilçemizin yönetiminde zaman zaman görev aldınız. Şimdi mesai arkadaşlarımızla beraber bu nöbeti biz tutuyoruz. Ama özellikle yerel idarelerde öncesiyle beraber tasarlayıp ilçemizin bugüne kadar gelmiş olduğu noktayı değerlendirip bundan sonra hangi politikaları izleyelim, hangi hedefleri koyalım bizim için çok önemli. Biz bugüne kadar ilçemizde özellikle yerel yönetim olarak belediyede görev alan belediye personeli olarak görev alan ilçemizin büyükleri, ebediyete intikal etmiş büyüklerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, hayatta olanlara sağlık ve mutluluk diliyoruz. Bugün büyüklerimiz bu şekilde mekanlar yapmışlar, ilçemizi bu hale getirmişler. Biz gençler bunun içinde bazen hizmet alan durumundayız bazen de hizmet üreten durumundayız. Ben öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.’ dedi.
Daha sonra eski dönemler Belediye Meclisi Üyeleri teker teker kendilerini tanıtarak böyle bir toplantı organize ettiği için Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’e minnettar olduklarını ifade ederek teşekkür ettiler.
Eğirdir’e yapılan ve bundan sonra yapılması planlanan proje ve yatırımları birer birer eski dönem meclis üyelerine açıklayan Başkan Veli GÖK daha sonra misafirlerin önerilerini ve isteklerini dinleyerek notlar aldı.
Daha sonra eski dönem ve yeni dönem belediye meclisi üyeleriyle kısa bir elektrikli tekne turu yapan Başkan Veli GÖK bu tür istişarelere her zaman ihtiyacımız var, büyüklerimizin, atalarımızın önerilerini ve görüşlerini önemsiyoruz, dedi.
(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)
 
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