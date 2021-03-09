BAŞKAN VELİ GÖK 8 MART DÜNYA KADINLARGÜNÜNDE PERSONELİNİ UNUTMADI.8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK makamında bir program tertip ederek Belediyede çalışan kadınların gününü kutlayarak onların gönlünü aldı.Başkan Veli GÖK yaptığı konuşmada ; ‘Aslında yılda bir gün kadınlarımızın gününü kutluyoruz ama hem ailenin hem de devletin temeli aslında kadınlarımızdı, analarımızdır, bacılarımızdır. Biz gönlümüze göre evlat yetiştirmeyi bazen imamlara, bazen de öğretmenlere ihale etmişizdir. Aslın da işin özünde çocuğun annesi vardır. Belki babayla çocuk günde 1 saat 2 saat bir araya geliyor, ama anneler 24 saat çocuklarını gözetiyorlar. Eğer ülke bir yere geliyorsa, ülkeyi bir yerlere getiren evlatlar bizim gönlümüze göre yetişiyorsa bunun temelinde her zaman anneler var, biz onlara borçluyuz. Gerek aile hayatınızda, gerek iş hayatınızda hepinize ayrı ayrı başarılar diliyorum. Allah ailenizle beraber sağlık sıhhat ve huzur versin diyorum. Hem iş hayatınızda, hem aile hayatınızda, toplum hayatınızda önce huzur. Özellikle ailede ve işyerinizde huzur yoksa evde başarıyı yakalamak mümkün değil. Ben tekrar Dünya Kadınlar Gününüzü kutluyor, başarılar diliyorum.’ ifadelerini kullandı.Eğirdir Belediyesinin tüm birimlerinde çalışan kadınları tek tek dinleyen ve duygularını alan Başkan Veli GÖK’e personelin tamamı kendilerine verilen değerden dolayı teşekkür ettiler.Başkan Veli GÖK daha sonra personeline Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile hediye takdiminde bulundu.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)