8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

BASIN AÇIKLAMASI

8 Mart; dünya kadınlarının; taleplerini birlikte daha gür haykırdığı, kendilerini toplumda eşit bir birey olarak yok sayan çağdışı zihniyetlere karşı çıktığı, kadını sömüren, aşağılayan, yok eden sistem ve zihniyetlere karşı omuz omuza mücadele verdiği gündür.Tüm dünyadaki emekçi kadınların; kendilerini ailede, toplumda, siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarda eşit bir birey olarak görmeyen zihniyetlere karşı dayanışma ruhuyla hareket ederek; toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadının insan haklarının ihlal edilmesinin ortadan kaldırılması için gerekli eğitim, kültür, ekonomik ve yasal alanda çalışmalar yapılması taleplerini dile getirdikleri ve kadını aşağılayan, emeğini sömüren, onu erkeğin hizmetçisi gören, her türlü çağdışı zihniyetlere ve bu zihniyetleri destekleyen sisteme karşı çıkma, omuz omuza dayanma günüdür.diyen bir Peygamberin ümmeti olan bizler, erkeğiyle, kadınıyla, yaşlısıyla, genciyle, kadına yönelik tüm şiddet ve benzeri olayları ve insan onurunu zedeleyen her türlü haksızlığa karşı demokrasi ve adaletle mücadele edip, toplumsal huzurun tesis edildiği günlere erişme temennisiyle Yeniden Refah Partisi Isparta İl Başkanlığı olarak tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz.YENİDEN REFAH PARTİSİISPARTA İL BAŞKANLIĞIİL BAŞKANI ERDAL KOÇ