Enver Yücel, ‘EY Dünya Yılın Girişimcisi’ yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek





Girişimcilik konusunda dünyanın en prestijli iş dünyası ödül programı olarak kabul edilen ve Türkiye’de bu yıl 12’ncisi düzenlenen ‘EY Yılın Girişimcisi’ programının Türkiye kazananı belli oldu. Yılın Girişimcisi seçilen BAU Global Başkanı ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, bu yıl ilk kez sanal ortamda düzenlenecek ‘EY Dünya Yılın Girişimcisi’ yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek



Uluslararası denetim ve danışmanlık firması EY tarafından 30 yılı aşkın süredir düzenlenen ve girişimcilik konusunda dünyanın en prestijli iş dünyası ödül programı olarak kabul edilen ‘EY Entrepreneur Of The Year - EY Yılın Girişimcisi’ programının dünya finalinde ülkemizi temsil edecek isim belli oldu. Türkiye’de “Yılın Girişimcisi” seçilen BAU Global Başkanı ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, 4 Haziran 2020 tarihinde COVID-19 pandemisi dolayısıyla sanal ortamda gerçekleşecek ‘EY Dünya Yılın Girişimcisi’ yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek. Dünya genelinde 145 şehirde düzenlenen ödül programına 60’tan fazla ülkeden girişimci katılıyor. Ödül programının sonucunda seçilen dünya birincisi https://www.ey.com/en_gl/weoy adresinden duyurulacak.



‘Yılın Girişimcisi’ Enver Yücel Hakkında: Tüm hayatını eğitime adayan Enver Yücel, 1974 yılından bu yana başta Türkiye olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden öğrenciye eğitim hizmeti sunmaktadır. 3 kıtada, 12 ülkede, 124 farklı ülkeden 200 binin üzerinde öğrenciye 6 üniversite, 12 dil okulu, 250 K12 okulu ve 115 kurs kurumunda eğitim hizmeti sunan Yücel, Türkiye’de Capital Dergisi tarafından 3 yıl üst üste ‘en çok burs sağlayan’ iş insanları listesinde ilk 10’a girmiştir. Özellikle 2006 yılında kurduğu ve sayıları 15’e ulaşan Fen ve Teknoloji liselerinde her yıl binlerce yetenekli öğrenciye burslu eğitim olanağı sunmaktadır. Türkiye ve yurt dışında burs ve eğitim veren BAU Global Başkanı ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Yücel, Uğur Okulları, Bahçeşehir Koleji, Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri, Bahçeşehir Üniversitesi, Bay Atlantic University "Washington’’, Berlin International University of Applied Sciences "Berlin", BAU International University ‘’Batumi’’, Bahçeşehir Cyprus University "Cyprus" ve Mentora Dil Okulları kurucusudur. MLA College "Plymouth" ve Fulford Academy "Toronto" kurumlarının BAU Global bünyesine katılmasını sağlayan Yücel, Bahçeşehir Koleji Basketbol Kulübü ve İngiltere Plymouth Raiders basketbol takımlarının sahibidir. Yücel, küresel eğitim misyonuna Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Danışma Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir.





