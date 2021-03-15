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Başkan Başdeğirmen: “Engellilerimizin her zaman yanındayız”

Başkan Başdeğirmen: “Engellilerimizin her zaman yanındayız”
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
Başkan Başdeğirmen: “Engellilerimizin her zaman yanındayız”
 
Türkiye Beyazay Derneği Isparta Şubesi Başkanı Ahmet Aydemir ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Aydemir, bugüne kadar engelli vatandaşlara yönelik verdiği desteklerden dolayı Başkan Başdeğirmen’e teşekkür etti. Başdeğirmen, “Özel kardeşlerimizin problemlerini bilmek, onlarla ilgilenmek gönül işidir. Bu gönüllülük içerisinde hizmetlerinizi yapıyorsunuz” dedi.
 
Türkiye Beyazay Derneği Isparta Şubesi Başkanı Ahmet Aydemir ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Derneklerinin Türkiye’de 78 yurtdışında 6 ülkede faaliyet sürdürdüğünü söyleyen Aydemir, derneklerin engelli ve engelsiz vatandaşlarında kaynaşmasını sağladığını belirtti. Başkan Başdeğirmen’in geçen sene İşkur ile birlikte proje yaptığını ve güzel sonuçlar alındığını belirten Aydemir, “İşkur yüzde 25 istihdam oranını şart koşuyordu. Bu projeyi size sunmuştuk ve kabul ettiniz, teşekkür ederiz. Projemiz tamamlandı, Hatice Yılmaz kızımızda belediyede işe alındı” dedi. Belediye tarafından engellilere yönelik, beyaz baston, dijital termometre, tansiyon aleti, Kuran’ı Kerim verildiğini ve bunları da yerlerine ulaştırdıklarını aktaran Aydemir, “Isparta’da görme engellilerin beyaz bastonları var ancak bunları kullanmak için eğitim gerekiyor. Çoğu görme engellimiz bu eğitimi almadı, kullanmakta zorlanıyor. Bu bağımsız hareket eğitimini vermek istiyoruz. Dernek olarak rol model olmak istiyoruz. Bu eğitimle ülkemizdeki tüm görme engellilerimizin bu bağımsız hareket eğitimi projesine dahil olmasını ve eğitimden geçmiş olmasını sağlamış olacağız” görüşlerinde bulundu.
Beyazay Derneği yönetiminin yapmış olduğu ziyaret ve çalışmalarından dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de,  “Özel kardeşlerimizin problemlerini bilmek, onlarla ilgilenmek gönül işidir. Bu gönüllülük içerisinde hizmetlerinizi yapıyorsunuz. Bireylerimizin ihtiyaçlarını ve rahat yaşayabilmeleri için elinizden geleni yapıyorsunuz” dedi.
Bugüne kadar derneklerle hep birlikte olduklarını dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Bize bundan sonra da ne görev düşüyorsa yerine getirmeye hazırız. Hazırlamış olduğunuz projelerde paydaş olduk. Dernek olarak görme engellilerimizin yanında diğer engellilerimize de destek veriyorsunuz. Bu çok güzel. Nerede bir engelli vatandaş varsa onun yanında olmak için bizler varız. Engellilerimize yönelik bugüne kadar ihtiyaçlarını karşılamak için altyapımızı oluşturduk. Sadece verdiğimiz malzemelerle değil, engellilerimizin daha rahat hayat sürdürebilmeleri için en güzel altyapıları oluşturmaya çalıştık. Isparta’da önceden yapılıp sonradan olmayan, eksik kalan yerlerdeki görme engelli yürüyüş yollarını yaptık. Görme engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçları olan malzemeler nelerse onlarla ilgili yardımcı olduk. Diğer engelli vatandaşlarımızın ihtiyacı olan dijital tansiyon ölçme, saat ve akülü tekerlekli sandalye noktasında yardımcı olduk. Bir engelli vatandaşımız akülü aracıyla evine giremiyorsa evinin önüne rampasını yapıyoruz, evinin içindeki noktalarda da çalışma yaparak kullanabileceği şekle getiriyoruz. Engellilerimizin her zaman yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Sizlerin yapmış olduğunuz çalışmalara bizlerde destek vermeye devam edeceğiz” dedi.
Başkan Başdeğirmen, bağımsız hareket eğitimi projesine yönelik de “Böyle bir eğitimin gerekliliğini bende düşünüyorum. Eğitimin verilmesi noktasında bizlere ne görev düşüyorsa hazırız. Sadece Isparta merkezde değil, şehrin genelinde ilçelere de gidilerek 175 görme engelli vatandaşımıza yaşadığı yerde bu eğitimin verilmesi için gerekli çalışmaları yaparız. Siz proje üretin, ihtiyaçlarınızı ortaya koyun, bizde çözmek için elimizden geleni yapalım” görüşlerinde bulundu.
Ziyaretin ardından Beyazay Derneği Başkanı Ahmet Aydemir, bugüne kadar engellilere yönelik vermiş olduğu desteklerden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e plaket takdim etti.
 
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