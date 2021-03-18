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EĞİRDİR'DE YILLARCA ÇÖZÜLEMEYEN ORMAN KADASTRO SORUNUDA ÇÖZÜLÜYOR...

EĞİRDİR'DE YILLARCA ÇÖZÜLEMEYEN ORMAN KADASTRO SORUNUDA ÇÖZÜLÜYOR...
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
*BAŞKAN VELİ GÖK’ÜN HER SANİYE ATTIĞI
ADIM EĞİRDİR HALKINA YARIYOR.
 
*YILLARCA ÇÖZÜLEMEYEN ORMAN KADASTRO SORUNUDA ÇÖZÜLÜYOR.
 
*ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN TEKNİK EKİPLE ÇOK
ÖNEMLİ BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ.
 
Eğirdir İlçemizde yıllarca yılan hikayesine dönen Orman Kadastro sorunu Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’ün sarf ettiği adımlarla çözüme kavuşuyor. Eğirdir sınırları içerisinde Orman Kadastro tespiti yapılıyor. Yıllardır çözülemeyen mülkiyet sorunları artık çözüme kavuşmaya çok yakın. Isparta’dan gelen Kadastro ve Orman teknik ekibi Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve Eğirdir Belediyesi teknik ekibini ziyaret etti.
01.2021 tarih 31357 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 6831 sayılı Orman kanununun Ek 16. Maddesi kapsamında Orman sınırları dışına çıkarılması işlemlerine yönelik yönetmelik yayınlanmıştı. Bu yönetmelikle yıllardır çözülemeyen orman mülkiyet sorununun giderilmesi adına belediye kadastro ve Orman Müdürlüğü olarak ortak çalışma yürütülüyor.  İlk olarak Eğirdir’in 22 a kapsamında kadastro yenilenmesi yapılacak, daha sonra ise  Orman vasfını yitirmiş, tarım arazisine uygun olmayan alanların Orman alanından çıkarılarak milli emlak adına tescillenmesi işlemi gerçekleşecek.  Böylelikle atıl durumda olan orman vasfını kaybetmiş taşlık kayalık alanlar değerlendirilmiş olacak. Kanun gereği orman alanından çıkarılan 2 katı büyüklükte alan milli emlak tarafından ormana verilerek ağaçlandırılacak.
 Eğirdir Belediyesi, Kadastro Müdürlüğü, Orman Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü ortak çalışmalarla bu kanun kapsamında sorun olan yerlerin çözüme kavuşturulması planlanıyor.
Bildiğiniz gibi 2018 yılında çıkan 7139 sayılı kanunun Ek 16’ncı maddesi ile ;
“EK MADDE 16- Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte üzerinde yerleşim yeri bulunan ya da yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan alanlardan, Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine sınırları Bakanlar Kurulunca belirlenen alanlar, Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslara göre Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına tescil edilir. Orman sınırları dışına çıkartılan alanın iki katından az olmamak üzere Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis edilir.”
Yasal Düzenleme sonrası 7.1.2021 tarihinde Orman Sınırları Dışına çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte yayınlanmıştır.
Eğirdir ilçemizde Ek 16 madde uygulaması ile yapılabilecek iş ve işlemlerle ilgili olarak Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök Başkanlığında Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü, Isparta Kadastro Müdürlüğü temsilcileri ile Belediye yetkililerinin de katıldığı istişare toplantısı artık meyvelerini vermeyi bekliyor. Eğirdir halkımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun.
(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)
 
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