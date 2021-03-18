TUZLU SU İLE GARGARANIN FAYDASI

Boğaz ağrısı ve ağız yaraları çoğu insanın yaşadığı yaygın durumlardır. Tuzlu su gargaraları, yara iyileşmesini hızlandırmanın ucuz, güvenli ve etkili bir yolu olabilir.,''Düzenli olarak tuzlu suyla gargara yapmak, bakterilerin diş etlerinden uzaklaştırılmasına yardımcı olabilir, bu da plak ve tartar oluşumunun temizlenmesine ve önlenmesine yardımcı olur.'' dedi. Ağızda bakteri birikmesi diş eti hastalığına ve diş çürümesine yol açabilir. Ancak şu unutulmamalıdır; tansiyon problemi veya kalp rahatsızlığı olanların tuzlu su gargarası yapması sakıncalı olabilir ve mutlaka doktorlarına danışarak ilerlemelidirler tavsiyesinde bulunan, tuzlu su gargarasının nasıl uygulanması gerektiğini ve faydalarını açıkladı.Bir bardak ılık suya bir çay kaşığı tuz konup eriyene kadar iyice karıştırın. Karışımı ağzınızın içinde hafifçe çevirin, gargara yapın ve tükürün.* Ağız yaralarını ve şişen diş etlerini yatıştırır, iltihaplanmayı azaltır.* Ağızda kan akışını arttırır.* Mekanik olarak yiyecek parçacıklarını temizler.* Bakteri üremesini engeller.* Nefesi temizler.Bu uygulamayı düzenli bir şekilde, haftada bir veya iki defa uygulayabilirsiniz. Ancak bir tuzlu su çözeltisini bundan daha sık kullanmayın. Çok fazla sodyum mukozaya zarar verebilir. Ayrıca fazla tuz alımının vücuda farklı zararları da olabilir.