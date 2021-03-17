Kahraman Şehitlerimizi Şükranla Anıyoruz.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan ITSO Başkanı Mustafa Tutar, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından olan Çanakkale Zaferi'nde milli birlik ve beraberliğin en güzel örneğinin yaşandığını belirtti. Mesajında, ülke olarak bugün ulaştığımız noktayı en başta, vatan için canlarını feda etmekten çekinmeyen kahraman şehitlerimize borçlu olduğumuzu ifade eden Tutar, "18 Mart 1915 tarihinde zaferle sonuçlanan Çanakkale Deniz Savaşları, daha sonra gerçekleşen kara savaşlarının da başarıya ulaşmasında çok önemli bir etken olmuştur. Çanakkale Zaferi tarihte eşine az rastlanır bir direnişin ve azmin sergilendiği gerçek bir destandır. Aziz şehitlerimiz, bu ülke için canlarını vererek vatan sevgisinin ne olduğunu, bağımsızlığın, özgürlüğün ne kadar yüce değerler içerdiğini, gelecek nesillere ve tarihe apaçık yazmışlardır. Bizlere ve bizden sonraki nesillere düşen, bu güzel toprakları sonsuza kadar barışın ve kalkınmanın yaşanacağı, herkesin bir arada daha güzel günlere ulaşmak hedefiyle can cana, yan yana var gücüyle çalıştığı, dünyanın en çağdaş ve en gelişmiş ülkesi yapmaktır. Bu hedef bizim ulaşana kadar ve ulaştıktan sonra da asla dönmeyeceğimiz hayalimizdir. Türk iş dünyası adına, Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale Şehitlerimizi Saygı, Sevgi, Şükran ve Rahmetle Anıyoruz.



ITSO

