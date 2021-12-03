EĞİRDİR'DE MUHTEŞEM OYUN

"UNUTSALAR DA UNUTULMAYACAKLAR"

TİYATRO SEVERLERİYLE BULUŞACAK.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'ün destekleriyle 06.12.2021 Pazartesi günü saat 20.00'de Eğirdir Kervansaray Düğün ve Konferans salonunda tiyatro etkinliği gerçekleşecek.T.A.D. Denizli Şubesi Tiyatro Ekibi tamamen gönüllülerden oluşmaktadır. "UNUTSALAR DA UNUTULMAYACAKLAR" Oyunu Emekli Öğretmen Tülay Çetin tarafından yazılmış ve yönetilmektedir. 6 kişilik kadrodan oluşan tiyatro ekibinde, alzheimer hastasına sahip olan bir aileyi konu almaktadır. Eğirdir Belediyesi Basın Bürosu'na açıklamalarda bulunan T.A.D. Denizli Şube Başkanı Hülya Hatice Eryılmaz 'Tiyatronun yaklaşık 10 yıldır Türkiye'nin bir çok İl ve ilçelerinde ve Avrupa’nın çeşitli illerinde sergilendiğini, bu oyunumuz ile Alzheimer Hastalığına farkındalık yaratarak; hastalığı anlatmak, hasta yakınlarının yaşadığı zorlukları, erken tanının önemine, aktif yaş almanın önemine değinerek, bilinçli olmanın hem hastaların hem de hasta yakınlarının hayatını kolaylaştıracağını aktarmak istiyoruz. Hastalığı fark etmek, kabullenmek ve bu zorlu süreçte HASTA YOLDAŞI olarak bilinçli yürümek hem hastamız hem de hasta yakını olarak daha kaliteli ve kolay yol almamızı sağlayacaktır. Dernek olarak her zaman yanındayız. Ücretsiz ve halka açık olan bu oyunumuza tüm Eğirdir halkı davetlidir." ifadelerini kullandı.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)