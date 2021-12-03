Isparta İl Müftülüğü, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla engelli bireylere yönelik program düzenledi.

Isparta İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından engellilere yönelik kahvaltılı programa engelli vatandaşlar, engelli din görevlileri ve yakınları katıldı.Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İl Müftü Vekili Halil TAŞ konuşmasında; “İmtihan için yaratıldığımız bu dünyada nasıl ki engelsiz olmak bir üstünlük sebebi değilse, engelli olmak da bir eksiklik veya kusur değildir. Önemli olan, ruh ve gönüllerimizin engelli olmamasıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: “Allah sizin bedenlerinize ve dış görünüşlerinize değil, kalplerinize bakar. Bu hususta hepimize düşen, engelli kardeşlerimizi doğru anlamak ve onlara saygı göstermektir. Sorunlarına ortak olmak, hayatlarını kolaylaştırmaktır. Bütün imkânlardan faydalanabilmeleri için seferber olmaktır. Kardeşlerimizi üzecek sözlerden, hayatlarını zorlaştıracak davranışlardan kaçınmaktır. Unutmayalım ki hayatı birbirimize kolaylaştırdığımız ölçüde kâmil mümin olabiliriz.” ifadelerine yer verdi.Engelli vatandaşlar ve engelli din görevlileri istek ve temennilerini dile getirdikten sonra engellilere yönelik böyle bir organizasyon için Isparta İl Müftülüğüne teşekkür ettiler. İl Engelli Koordinatörlüğünün sunumu ve yapılan duanın ardından program sona erdi.