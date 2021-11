EĞİRDİR'DE KADIN KOOPERATİFİ KURMA

ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Kaymakam Adem Çelik; 'Kadınlar hayatın Her Alanında İştigal ediyorlar.Eğirdir Kaymakamlığı Eğirdir Belediye Başkanlığı ve Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinesinde kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifi kurma çalışmalarında faaliyete başlayacak girişimci kadınlarla birlikte fizibilite ve saha çalışmaları yapıldı. Karşılıklı bilgi alışverişi için dün saat 13.30'da Eğirdir Belediyesi toplantı salonunda bir toplantı gerçekleşti. Girişimci Kadınların Kooperatif ile ilgili soruları cevaplandırıldı.Toplantıya Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Jale Gözübenli ve personelleri katıldı.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök yaptığı konuşmada;'İlçemizde kadınlarında ekonomiye katkısı olabilir, hangi faaliyetlerde bulunursak başarılı oluruz şeklinde daha önce bir toplantı yapmıştık. Öncelikle hangi dallarda başarılı olabiliriz, ve bunu yaparken bir teşkilat çatısı altında kooperatif olarak düşünmüştük. Biz sağlam adım atalım istedik. Hangi ürünleri pazarlayabiliriz, hangi dallarda başarılı olabiliriz inşallah bu toplantıda arkadaşlarımız çalışmalarından bahsederek yol katederiz, ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' dedi.Kaymakam Adem Çelik ise yaptığı konuşmada; ' Tabi ki bu programı biz bir ay öncesinde yaptığımızda bu denli katılım yoktu aslında bugün daha yüksek oranla bir katılım görmekten dolayı ben memnun oldum. aslında kooperatifçilik az önce Belediye Başkanımızın bahsettiği gibi bazen çok büyük umutlarla, büyük heveslerle yola çıkılıp ama sonrası ve gerisi devamı çok gelmeyen durumlar söz konusu oluyor, bunu aslında biz deneyimlerimizden yola çıkarak söylüyoruz bu asla bir olumsuz bakış olarak değerlendirilmesin. Ancak yol haritamızı çok net bir şekilde çizilmiş olması gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle biliyorsunuz kooperatif bir kalabalığı gerektirir dolayısıyla kollektif bir aklı gerektirir. Sizlerinde bu noktada her birinizin bir araya gelerek neler yapılacağı noktasında kararlarınızı vermeniz gerekiyor. Çünkü en küçük karar bile karasızlıktan iyidir. Eğirdir'de biz ne yapabiliriz kadın kooperatifleri olarak ne tür faaliyetler yaparsak gerçekten hem biz kazanırız hem Eğirdir'e bir katkımız olur. Tabi ki kadınları biz bu süreçte asla dezavantajlı gruplar olarak görmüyoruz açık konuşursak, çünkü bir ailede de en önemli rolü başta kadın üstlenir. Kültürümüzde de öyledir yuvayı dişi kuş kurar denir. dolayısıyla sosyal hayatta da kadınlarımız rol alıyorlar. Bakın burada Aile ve Sosyal Bakanlığımızın üç temsilcisi de kadın. Kadınlar hayatın her alanında iştigal ediyorlar. Burada faklı biraz kendi küllerinden doğmak gibi, toplumsal ekonomik hayata katkı söz konusu. Kooperatifçilik kolay bir iş değil ama ben kadınlarımızın başaracağına inanıyorum. Ve şimdi söz sırası sizde demek istiyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımı birimlerimizdeki müdürlerimize ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum, güzel bir proje olacak.' ifadelerini kullandı.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)