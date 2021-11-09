

KAYMAKAMIMIZ ONUR ALİMOĞLU'NUN 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ MESAJI

Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutan, ilk Cumhurbaşkanımız, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa uğurladığımız günün 83. yıldönümünde özlemle, saygıyla, sevgiyle ve rahmetle anıyoruz.

Üstün cesareti ve askeri dehasıyla Türk milletine önderlik eden, bizlere çağdaş uygarlığın kapılarının açılmasını sağlayarak yaşadığı çağa damgasını vuran, başarıları ile tüm insanlığın saygısını kazanan büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk; hayatı boyunca sürdürdüğü bağımsızlık ve uygarlık mücadelesindeki tüm gücünü Türk ulusuna olan inancından ve güveninden almıştır.

Bizler de bugün, yüksek sorumlulukların bilinciyle Atatürk'ün ilke ve inkılapları ile hiç sönmeyecek bir meşale misali aydınlattığı uygarlığımız yolundaki kararlı ilerleyişimizi sürdürmeli; bu değerli mirası geleceğe taşıyabilmek için uğrunda büyük fedakârlıkla kurtarılan yurdumuza ve bağımsızlığımıza her şartta sahip çıkmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 83. Yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü ve dava arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda etmiş aziz Şehitlerimizi, Gazilerimizi şükranla, minnetle ve saygıyla anıyoruz.

Onur ALİMOĞLU

Kaymakam



