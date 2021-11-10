EĞİRDİR BELEDİYESİ 2022 YILI BÜTÇESİ 60 MİLYON.

BELEDİYE MECLİSİ 9 GÜN BOYUNCA TEMPOLU ÇALIŞTI.

Eğirdir Belediye Meclisi 2021 yılı Kasım ayı Meclis toplantısı 9 birleşimin sonunda tamamlandı. Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'ün başkanlığında birleşimlerde kamu - kurum ve kuruluşlarımızın müdürleri de vizyon, deneyim ve bilgi paylaşımında bulunarak katkı sağladılar.Eğirdir Belediyesi 2022 yılında uygulayacağı gelirler tarifesi, su, mezbaha, otobüs, imar harçları, belediye gelirleri, belediye iş makineleri ve araçları tarifesi meclis ihtisas komisyonlarına sevki yapıldı. Cami mahallesi iç kale ve çevresi ile Dündarbey medresesi arasında kalan birinci ve üçüncü derece arkeolojik sit alanı tescil edilen sit sınırlarına plan değişikliğinin imar planına işlenmesi konusu görüşülerek karara bağlandı.Belediyemizde İklim değişikliği ve Sıfır Atık Birimlerinin oluşturulması konusu komisyonlara sevk edildi. Belediyemiz sorumluluk alanlarındaki meydan bulvar, cadde, anayollar ve sokaklara cephesi bulunan yollarda şehircilik, mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı projelerinin ve uygulamalarını kent estetiği açısından değerlendirilmesi tarihi, turistik öğelerin dikkate alınarak ilçemizde oluşabilecek görüntü kirliliğinin giderilmesi hususunda çalışma yapacak kent estetiği ve mimari estetik komisyonunun belediyemiz bünyesinde kurulması çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliğin hazırlanmasına karar verildi.Komisyon raporu komisyon sözcüsü M. Eray Uslu tarafından okundu. Daha sonra grup adına bütçenin tümü üzerinde söz alan M. Erhan Savran;' Sayın Başkanım, Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım, Birim Müdürlerimiz, Belediyemizin çeşitli kademelerinde faaliyette bulunan çalışma arkadaşlarımız ve saygıdeğer misafirlerimiz. 2022 bütçesinin geneli üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Sayın Başkanım, öncelikli olarak grubumuz adına 2022 bütçesinin geneli hakkında söz verdiğiniz için size teşekkür ediyorum.“Kendini Bil ebilmek” veya Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Yani “senin bilmediğin yerde iş var.” Birbirine zıt İki yönetim felsefesi.Sen benim kim olduğumu biliyor musun?ego tatmini üzerine kurulmuş bir yönetim anlayışı ve Halk üzerindeki ve yönetimsel sonuçları iyi analiz edilmelidir. “Sen benim kim olduğumu biliyor musun?” anlayışı ile yönetim sergilemek İlçeye ve kurum içi yönetimsel anlayışa kazandırdıkları ortadadır.“Kendini Bil ebilmek” Kendini bil ebilmek derin bir mana içerir. Bunu düşünürken sizin dışınızdakileri de fark ediyorsunuz. Yani kollektif çalışma kültürünü ve ruhunu ortaya koyuyor esasında “Kendini Bil ebilmek”. Kurum içi hiyerarşiye önem kazandırıyor. Kurum çalışanları kimseye bir şeyler ispat etmek zorunda değil ama şunu yapmak zorunda hiyerarşik düzen içerisinde disiplinin sağlanması için sorumluluklarını yerine getirmek zorunda.Nisan 2019 tarihinden itibaren sizin Başkanlığınızda bu anlayışı her kademede geçerli kılmak istiyorsunuz. Bu da 32 ayda Eğirdir’e hizmet anlayışının değişmesinde ve Kurum içi yönetim anlayışının değişmesinde kendini gösteriyor.“Hayallerini erteleme değişime inan”Sayın Başkanım, Hayal gücümüzün kuvvetli olması gerekir. İlçenin hayal gücü potansiyelini, yerel yönetimin hayal gücü potansiyelini yok etmeden en üst seviyede tutmamız gerekir. Hayallerimizin hayata geçirilmesi noktasında farkındalık oluşturmak akılcı düşünce ile mümkün olacaktır. Adamlar boğazı zincirle kapattıklarında gemileri karadan geçirebilmektir farkındalık oluşturmak “Kendini Bil” ebilmek yönetim felsefesi ile Yönetiminizde yeni yönetim anlayışı ile yapılmaya çalışılan da budur. Bu süreçte Bütçenin disipline edilmesi çalışmaları da bunun bir parçasıdır.İlçemize 32 ayda kazandırılan hizmetlerin ekonomik değeri 180.000.000 TL civarındadır. tüm bu yatırımlar yerel yönetimin amacını ve düşünce yapısını yansıtıyor esasında. Halkın mutluluğunun refahının maksimum seviyeye ulaştırmak için yapılan yatırımlar Farkındalığı yansıtıyor. Yapılmış olan hizmetlerin merkezi bütçe ile yapılmış olması Eğirdirimiz’e bu hizmetlerin gelmediği anlamı taşımaz. Halkımız bu hizmetlerden bir şekilde faydalanacaktır. Bu kazandırılan hizmetler Genel Merkez ile olan İkili ilişkilerin yansımasıdır. 10 gündür Kasım ayı Meclis toplantıları kapsamında Belediyemiz Bünyesinde bulunan Müdürlüklerimiz 2021 yılı faaliyetlerini sunup 2022 yılındaki tahmini bütçe rakamlarını ve 2022 yılında yapmayı planladıkları faaliyetlerini Meclise sundular. 10 aylık veriler ışığında 2021 yılı bütçesinin yılsonu itibarı ile gerçekleşme oranı % 80-85'ler civarında olacaktır. Göreve geldiğimiz 1 Nisan 2019 tarihinden bugüne kadar Belediyemiz ve Merkezi Yönetimle iyi ilişkiler neticesinde Eğirdir'imize kazandırılan yatırımlar şu şekildedir.EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANI VELİ GÖK VEEKİBİNİN 2 YILLIK KARNESİ.EĞİRDİR ULAŞTIRMA:ŞEHİR İÇİ GEÇİŞİ MAHALLE VE BAĞLANTI YOLLARI 35 KM SICAK ASVALT YAPILDI: 20,000,000,00 TLMEYDAN DÜZENLEMESİ: 10,000, M2 PARKE TAŞI ALINDI (YEREL İMKAN): 410,000,00 TLLİMAN VE BALIKÇI BARINAĞI REVİZYONU SAHİL DÜZENLEME 1 ETAP TAMAMLANDI. 1,400,000,00 TLEĞİRDİR ISPARTA DEMİRYOLU REVİZYONU YATIRIMA TEKLİF EDİLDİGENÇLİK SPOR : YARI OLİMPİK YÜZME HAVAZU YAPILDI 5,500,000,00 TL600 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU BELEDİYE ARSAYI TAHSİS ETTİ 2021 DE İHALE OLMASINI BEKLİYORUZÇEVRE ŞEHİRCİLİK :SIFIR ATIK DESTEĞİ 500,000,00 TL1 ADET ÇÖP TOPLAMA ARACI İŞLEMLERİ TAMAM TESLİM EDİLMEK ÜZERE 465,000,00 TL200 ADET ÇÖP KONTEYNIRI İŞLEMİ TAMAM TESLİM EDİLMEK ÜZERE 235,000,00 TLTOKİ 142 KONUT 1 TİCARİ MERKEZ İHALESİ YAPILDI İNŞAATA BAŞLANACAK 31,950,000,00 TLDAĞ KOMANDO İÇME SUYU İSALE VE TERFİ HATTI (İLLER BANKASI)YAPILDI 258,000,00 TLKANALİZASYON ŞEBEKESİ YENİLEME PROJESİ İHALE EDİLDİ(İLLERBANKASI) 146,800,00 TLİÇME SUYU ŞEBEKE YENİLEME ETÜD YAPILIYOR 2021 DE PROJESİ YAPILACAKGES 1,5 MW İZNİ ALINDI (İLLER BANKASINA KREDİ TALEBİNDE BULUNDUK)MİLLET BAHÇESİ PROJE HAZIRLIĞI YAPILIYORBELEDİYE İTFAİYE, FEN İŞLERİ KAMPÜSÜ PROJESİ HAZIRLANIYORTARIM ORMAN:KAPALI HAYVAN PAZARI VE MEZBAHANE PROJESİ HAZIRLANIYORKENT GEÇİŞİ KARAYOLU GÜZERGAHINA ELMA FİGÜRÜNDE 5 ADET ELMA SATIŞ REYONU: 275,000,00 TL(ALIMI YAPILDI 2021 DE REYONLARDA ELMA VE ELMA ÜRÜNLERİ SATIŞI BAŞLAYACAK )İÇİŞLERİ BAKANLIĞI :MENDERES MAH. AFET ÖNLEME PROJESİ KAYNAĞI AYRILDI 2021 İHALE OLACAK 10,500,000,00 TLİMARET MAH AFET ÖNLEME PROJE ÇALIŞMALARI BAŞLADIKENT MERKEZİ GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ KURULDU 700,000,00 TLJANDARMA BİNASI ARSA TAHSİSİ YAPILDI PROJESİ HAZIRLANIYORADALET BAKANLĞI :YAZLA MAH 4,186,66 M2 ESKİ CEZAEVİ YERİNE ADLİYE BİNASI TALEBİMİZ BAKANLIKTASAĞLIK BAKANLIĞI :100 YATAKLI DEVLET HASTANEMİZ TAMAMLANDI MEFRUŞAT DONANIM DAHİL 70,000,000,00 TLPINAR PAZARI MAHALLESİNE 6 MAHALLEYE HİZMET VERECEK SAĞLIK MERKEZİ 2021 PROĞRAMINDAHASTANE KAMPÜSÜNDE 30,000 M2 ALAN VE ESKİ BİNA BELEDİYEYE TALEP ETTİKENERJİ TABİ KAYNAKLAR :DOĞALGAZ 2021 PROJE HAZIRLIĞI VEKİLİMİZ MÜJDESİNİ VERDİMİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI :BAĞLAR ORTAOKULU BİNA GÜÇLENDİRME İHALE EDİLDİ İNŞAAT BAŞLADI 900,000,00 TLTURİZM BAKANLIĞI :KALE RESTORASYONU İÇİN BAKANLIĞA MÜRACAAT ETTİKPROJE VE KEŞFİ HAZIRLANINCA TEKRAR BAKANLIĞA SUNACAĞIZGÜNEŞ ENERJİ Lİ TEKNE ALINDI (YEREL İMKAN) 230,000,00 TLMEVLEVİ HANE RESTEROSYONU PROĞRAMA ALINDI 2,000,000,00 TLSANAYİ TEKNOLOJİ BAKANLIĞI:SOGEP KAPSAMINDA BAKA ÜZERİNDEN KÜLTÜR MANTARI YATIRIMI SÖZLEŞME İMZALANDI 2,500,000,00 MALİYETİN HİBE DESTEĞİ 1,900,000,00 TLYÜKSEK ÖĞRETİM :YÜKSEK ÖĞRETİMDE DERSLİK SORUNU ÇÖZÜLDÜ.TİCARET :ÇARŞI İŞ MERKEZİ 1,400,000,00 TL HARCANMIŞ SUBASMAN SEVİYESİNDE TEK KATI İŞ MERKEZİNİN TAMAMLANABİLMESİ İÇİN 9,000,000,00 TL KAYNAĞA İHTİYACIMIZ VAR EMEĞİNİZ İÇİN ŞÜKRANLARIMIZI ARZ EDİYORUZ .Bu duygu ve düşüncelerle 60.000.000 TL olarak tahmin edilen 2022 yılı bütçesinin İlçemize, Ülkemize hayırlı olmasını diliyor.Saygılarımı sunuyorum.' dedi.EĞİRDİR BELEDİYESİ 2022 YILI BÜTÇESİ 60 MİLYON TL.Eğirdir Belediyesi Kasım ayı bütçe görüşmeleri yoğun bir şekilde tamamlandı. Eğirdir Belediyesi Birim Müdürleri 2021 yılında birimlerinin harcamaları ve yapılan faaliyetleri belediye meclisine sunularak bilgilendirildi.2022 yılı gelir ve gider bütçesi cetvellerinin incelenmesi neticesinde tahmini bütçemiz 60 milyon olarak belirlendi. Bütçe ve Bütçe kararnamesi oy birliği ile kabul edildi.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök meclis sonunda tüm meclis üyelerine, daire müdürlerine ve çalışmalarda emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür etti.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)