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EĞİRDİR BELEDİYESİ 2022 YILI BÜTÇESİ 60 MİLYON

EĞİRDİR BELEDİYESİ 2022 YILI BÜTÇESİ 60 MİLYON
TÜRKİYE
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EĞİRDİR BELEDİYESİ 2022 YILI BÜTÇESİ 60 MİLYON.
BELEDİYE MECLİSİ 9 GÜN BOYUNCA TEMPOLU ÇALIŞTI.
Eğirdir Belediye Meclisi 2021 yılı Kasım ayı Meclis toplantısı 9 birleşimin sonunda tamamlandı. Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'ün başkanlığında birleşimlerde kamu - kurum ve kuruluşlarımızın müdürleri de vizyon, deneyim ve bilgi paylaşımında bulunarak katkı sağladılar.
Eğirdir Belediyesi 2022 yılında uygulayacağı gelirler tarifesi, su, mezbaha, otobüs, imar harçları, belediye gelirleri, belediye iş makineleri ve araçları tarifesi meclis ihtisas  komisyonlarına sevki yapıldı. Cami mahallesi iç kale ve çevresi ile Dündarbey medresesi arasında kalan birinci ve üçüncü derece arkeolojik sit alanı tescil edilen sit sınırlarına plan değişikliğinin imar planına işlenmesi konusu  görüşülerek karara bağlandı.
Belediyemizde İklim değişikliği ve Sıfır Atık Birimlerinin oluşturulması konusu komisyonlara sevk edildi. Belediyemiz sorumluluk alanlarındaki meydan bulvar, cadde, anayollar ve sokaklara cephesi bulunan yollarda şehircilik, mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı projelerinin ve uygulamalarını kent estetiği açısından değerlendirilmesi tarihi, turistik öğelerin dikkate alınarak ilçemizde oluşabilecek görüntü kirliliğinin giderilmesi hususunda çalışma yapacak kent estetiği ve mimari estetik komisyonunun belediyemiz bünyesinde kurulması çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliğin hazırlanmasına karar verildi.
Komisyon raporu komisyon sözcüsü M. Eray Uslu tarafından okundu. Daha sonra grup adına bütçenin tümü üzerinde söz alan M. Erhan Savran;' Sayın Başkanım, Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım, Birim Müdürlerimiz, Belediyemizin çeşitli kademelerinde faaliyette bulunan çalışma arkadaşlarımız ve saygıdeğer misafirlerimiz. 2022 bütçesinin geneli üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Sayın Başkanım, öncelikli olarak grubumuz adına 2022 bütçesinin geneli hakkında söz verdiğiniz için size teşekkür ediyorum.
“Kendini Bil ebilmek” veya Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Yani “senin bilmediğin yerde iş var.”  Birbirine zıt İki yönetim felsefesi.
Sen benim kim olduğumu biliyor musun?  
ego tatmini üzerine kurulmuş bir yönetim anlayışı ve Halk üzerindeki ve yönetimsel sonuçları iyi analiz edilmelidir. “Sen benim kim olduğumu biliyor musun?” anlayışı ile yönetim sergilemek İlçeye ve kurum içi yönetimsel anlayışa kazandırdıkları ortadadır.

“Kendini Bil ebilmek” Kendini bil ebilmek derin bir mana içerir. Bunu düşünürken sizin dışınızdakileri de fark ediyorsunuz. Yani kollektif çalışma kültürünü ve ruhunu ortaya koyuyor esasında “Kendini Bil ebilmek”. Kurum içi hiyerarşiye önem kazandırıyor. Kurum çalışanları kimseye bir şeyler ispat etmek zorunda değil ama şunu yapmak zorunda hiyerarşik düzen içerisinde disiplinin sağlanması için sorumluluklarını yerine getirmek zorunda.
Nisan 2019 tarihinden itibaren sizin Başkanlığınızda bu anlayışı her kademede geçerli kılmak istiyorsunuz. Bu da 32 ayda Eğirdir’e hizmet anlayışının değişmesinde ve Kurum içi yönetim anlayışının değişmesinde kendini gösteriyor.
“Hayallerini erteleme değişime inan”
 Sayın Başkanım, Hayal gücümüzün kuvvetli olması gerekir. İlçenin hayal gücü potansiyelini, yerel yönetimin hayal gücü potansiyelini yok etmeden en üst seviyede tutmamız gerekir. Hayallerimizin hayata geçirilmesi noktasında farkındalık oluşturmak akılcı düşünce ile mümkün olacaktır. Adamlar boğazı zincirle kapattıklarında gemileri karadan geçirebilmektir farkındalık oluşturmak “Kendini Bil” ebilmek yönetim felsefesi ile Yönetiminizde yeni yönetim anlayışı ile yapılmaya çalışılan da budur. Bu süreçte Bütçenin disipline edilmesi çalışmaları da bunun bir parçasıdır.
İlçemize 32 ayda kazandırılan hizmetlerin ekonomik değeri 180.000.000 TL civarındadır. tüm bu yatırımlar yerel yönetimin amacını ve düşünce yapısını yansıtıyor esasında. Halkın mutluluğunun refahının maksimum seviyeye ulaştırmak için yapılan yatırımlar Farkındalığı yansıtıyor. Yapılmış olan hizmetlerin merkezi bütçe ile  yapılmış olması Eğirdirimiz’e bu hizmetlerin gelmediği anlamı taşımaz. Halkımız bu hizmetlerden bir şekilde faydalanacaktır. Bu kazandırılan hizmetler Genel Merkez ile olan İkili ilişkilerin yansımasıdır. 10 gündür Kasım ayı Meclis toplantıları kapsamında Belediyemiz Bünyesinde bulunan Müdürlüklerimiz 2021 yılı faaliyetlerini sunup 2022 yılındaki tahmini bütçe rakamlarını ve 2022 yılında yapmayı planladıkları faaliyetlerini Meclise sundular. 10 aylık veriler ışığında 2021 yılı bütçesinin yılsonu itibarı ile gerçekleşme oranı % 80-85'ler civarında olacaktır. Göreve geldiğimiz 1 Nisan 2019 tarihinden bugüne kadar Belediyemiz ve Merkezi Yönetimle iyi ilişkiler neticesinde Eğirdir'imize kazandırılan yatırımlar şu şekildedir.
EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANI VELİ GÖK VE
EKİBİNİN 2 YILLIK KARNESİ.
                 EĞİRDİR   ULAŞTIRMA:
 ŞEHİR İÇİ GEÇİŞİ  MAHALLE VE BAĞLANTI  YOLLARI 35 KM SICAK ASVALT YAPILDI:                        20,000,000,00 TL
 MEYDAN DÜZENLEMESİ:    10,000, M2  PARKE TAŞI ALINDI (YEREL İMKAN):                                                     410,000,00 TL
 LİMAN VE BALIKÇI BARINAĞI REVİZYONU  SAHİL DÜZENLEME 1 ETAP TAMAMLANDI.                  1,400,000,00 TL
 EĞİRDİR ISPARTA DEMİRYOLU REVİZYONU  YATIRIMA TEKLİF EDİLDİ
GENÇLİK SPOR :  YARI OLİMPİK YÜZME HAVAZU    YAPILDI                                                                                              5,500,000,00 TL
 600 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU BELEDİYE ARSAYI TAHSİS ETTİ 2021 DE İHALE OLMASINI BEKLİYORUZ
ÇEVRE ŞEHİRCİLİK :
 SIFIR ATIK DESTEĞİ                                                                                                                  500,000,00 TL
 1 ADET ÇÖP TOPLAMA ARACI   İŞLEMLERİ TAMAM   TESLİM EDİLMEK ÜZERE                         465,000,00 TL
 200 ADET ÇÖP KONTEYNIRI     İŞLEMİ TAMAM TESLİM EDİLMEK ÜZERE                        235,000,00 TL 
 TOKİ   142 KONUT 1 TİCARİ MERKEZ  İHALESİ YAPILDI  İNŞAATA BAŞLANACAK                 31,950,000,00 TL
 DAĞ KOMANDO İÇME SUYU İSALE VE TERFİ HATTI (İLLER BANKASI)YAPILDI                           258,000,00 TL 
 KANALİZASYON ŞEBEKESİ YENİLEME PROJESİ İHALE EDİLDİ(İLLERBANKASI)                           146,800,00 TL
 İÇME SUYU ŞEBEKE YENİLEME ETÜD YAPILIYOR 2021 DE PROJESİ YAPILACAK
 GES 1,5 MW   İZNİ ALINDI  (İLLER BANKASINA  KREDİ TALEBİNDE BULUNDUK)
MİLLET BAHÇESİ PROJE HAZIRLIĞI YAPILIYOR 
 BELEDİYE  İTFAİYE, FEN İŞLERİ KAMPÜSÜ  PROJESİ HAZIRLANIYOR
TARIM ORMAN:
 KAPALI HAYVAN PAZARI VE MEZBAHANE PROJESİ HAZIRLANIYOR
 KENT GEÇİŞİ KARAYOLU GÜZERGAHINA  ELMA FİGÜRÜNDE 5 ADET ELMA SATIŞ REYONU:               275,000,00 TL
(ALIMI YAPILDI  2021 DE  REYONLARDA ELMA VE ELMA ÜRÜNLERİ SATIŞI BAŞLAYACAK )
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI :
 MENDERES MAH. AFET ÖNLEME PROJESİ KAYNAĞI AYRILDI 2021 İHALE OLACAK          10,500,000,00 TL
 İMARET MAH AFET ÖNLEME PROJE ÇALIŞMALARI BAŞLADI
 KENT MERKEZİ GÜVENLİK KAMERA  SİSTEMİ KURULDU                                                           700,000,00 TL
 JANDARMA BİNASI ARSA TAHSİSİ YAPILDI  PROJESİ HAZIRLANIYOR
ADALET BAKANLĞI :
 YAZLA MAH 4,186,66 M2 ESKİ CEZAEVİ YERİNE ADLİYE BİNASI TALEBİMİZ BAKANLIKTA
SAĞLIK BAKANLIĞI :
 100 YATAKLI DEVLET HASTANEMİZ  TAMAMLANDI  MEFRUŞAT DONANIM DAHİL                  70,000,000,00 TL
 PINAR PAZARI MAHALLESİNE  6 MAHALLEYE HİZMET VERECEK SAĞLIK MERKEZİ 2021 PROĞRAMINDA
 HASTANE KAMPÜSÜNDE  30,000 M2 ALAN VE ESKİ BİNA BELEDİYEYE TALEP ETTİK
ENERJİ TABİ KAYNAKLAR  :
 DOĞALGAZ   2021 PROJE HAZIRLIĞI   VEKİLİMİZ MÜJDESİNİ VERDİ  
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI :
 BAĞLAR ORTAOKULU BİNA GÜÇLENDİRME İHALE EDİLDİ İNŞAAT BAŞLADI               900,000,00 TL
TURİZM BAKANLIĞI    :
 KALE RESTORASYONU İÇİN BAKANLIĞA MÜRACAAT ETTİK 
PROJE  VE KEŞFİ HAZIRLANINCA TEKRAR BAKANLIĞA SUNACAĞIZ  
 GÜNEŞ ENERJİ Lİ TEKNE ALINDI (YEREL İMKAN)                                                    230,000,00 TL
 MEVLEVİ HANE RESTEROSYONU   PROĞRAMA ALINDI                                                 2,000,000,00 TL    
SANAYİ TEKNOLOJİ BAKANLIĞI:
 SOGEP KAPSAMINDA BAKA ÜZERİNDEN KÜLTÜR MANTARI YATIRIMI                                                    SÖZLEŞME İMZALANDI   2,500,000,00   MALİYETİN HİBE DESTEĞİ            1,900,000,00 TL
YÜKSEK ÖĞRETİM  :
 YÜKSEK ÖĞRETİMDE DERSLİK SORUNU ÇÖZÜLDÜ.
TİCARET   :
 ÇARŞI İŞ MERKEZİ  1,400,000,00 TL HARCANMIŞ SUBASMAN SEVİYESİNDE TEK KATI İŞ MERKEZİNİN TAMAMLANABİLMESİ İÇİN 9,000,000,00 TL KAYNAĞA İHTİYACIMIZ VAR EMEĞİNİZ İÇİN ŞÜKRANLARIMIZI ARZ EDİYORUZ . 
Bu duygu ve düşüncelerle 60.000.000 TL olarak tahmin edilen 2022 yılı bütçesinin İlçemize, Ülkemize hayırlı olmasını diliyor.
Saygılarımı sunuyorum.' dedi.
EĞİRDİR BELEDİYESİ 2022 YILI BÜTÇESİ 60 MİLYON TL.
Eğirdir Belediyesi Kasım ayı bütçe görüşmeleri yoğun bir şekilde tamamlandı. Eğirdir Belediyesi Birim Müdürleri 2021 yılında birimlerinin harcamaları ve yapılan faaliyetleri belediye meclisine sunularak bilgilendirildi.
2022 yılı gelir ve gider bütçesi cetvellerinin incelenmesi neticesinde tahmini bütçemiz 60 milyon olarak belirlendi. Bütçe ve Bütçe  kararnamesi oy birliği ile kabul edildi.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök meclis sonunda tüm meclis üyelerine, daire müdürlerine ve çalışmalarda emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür etti.
(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)
 
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