MİNİK ÖĞRENCİLERDEN GURUR VEREN SERGİ
Selçuklu Anaokulu öğrenci ve velilerinin Değerler Eğitimi Vatanseverlik konusu kapsamında hazırlamış olduğu “Şanlı Bayrağım” bayrak sergisinin açılışı törenle gerçekleştirildi.
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