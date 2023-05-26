"Şehidimiz Gökhan Üçler, Kabri Başında Dualarla Anıldı"

T.C. Isparta Valiliği, 25 Mayıs 2008 tarihinde Van ilinde görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Üçler'i, şahadet yıldönümünde dualarla anma programıyla onurlandırdı. Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleşen program, şehidimizin ailesi, kamu kurumu müdürleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi Başkanı Ali Savcı, askeri erkan, diğer şehit aileleri, gaziler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, şehitlerimize yapılan dualarla devam etti. Programın sonunda Vali Baruş, şehidimizin kabri başında bulunan ailesine taziye dileklerini iletti ve ardından şehidimiz için dua etti. Vali Baruş, anma programına katılan şehit yakınları ve gazilerle duygusal bir sohbet gerçekleştirdi.