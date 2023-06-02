GÖRME ENGELLİ SPORCULAR TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Isparta Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları, Konya'da düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde etti. Yeni kurulmalarına rağmen gösterdikleri üstün performansla turnuvaya damga vuran Ispartalı sporcular, şehrimizi gururlandırdı.Turnuvaya 7 sporcuyla katılan Isparta Görme Engelliler Spor Kulübü, toplamda 6 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Sporculardan Songül Aslan, gülle atma kategorisinde Türkiye ikincisi olurken, Damla Otlukaya uzun atlama dalında Türkiye birincisi, 200 metre koşuda ise Türkiye ikincisi oldu. Keziban Nur Erdoğan cirit atma dalında Türkiye ikincisi ve 100 metre koşuda Türkiye ikincisi, Şevval Tekkanat ise 100 metre koşuda Türkiye üçüncüsü olarak başarılı bir performans sergiledi.Isparta Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları, gösterdikleri azim, yetenek ve disiplinle Türkiye şampiyonluğunu elde ederek spor camiasında büyük takdir topladılar. Bu başarılarıyla görme engelli bireylerin sporda da ne kadar başarılı olabileceğini bir kez daha gösterdiler.