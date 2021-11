EĞİRDİR TARIM KREDİ KOOPERATİFİNE

GÖRKEMLİ AÇILIŞ

*Başkan Veli GÖK ; 'Türkiye'de bizim her zaman birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var.Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren ve üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi gören Tarım Kredi Kooperatif Market çiftçilerden aldığı güçle büyümeye devam ediyor. Kooperatif Marketin 543. mağazası Eğirdir'de törenle açıldı.Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, açılışta yaptığı konuşmada 500. mağazanın hayırlı olması temennisinde bulunarak; “Bugün burada 543. mağazamızı açıyoruz. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri bir çiftçi kuruluşudur. 17 Bölge Birliği, 1618 kooperatifi, yaklaşık 19 iştiraki ile çiftçimizin hizmetinde olan bir kooperatif yapılanmasıdır. Tüm dünya örneklerinde olduğu gibi Türkiye’de de Tarım Kredi Kooperatifleri bir elini çiftçiye uzatırken, diğer taraftan da tüketicinin yanında yer alıyor. Üretici ile tüketici arasında köprü olma noktasında yapılanmasını hızlı bir şekilde geliştirerek dönüştürüyor.” dedi.Yıl sonunda 700’ü şubeyi aşacakKooperatif Market olarak 5 yıllık strateji planı hazırladıklarına işaret eden Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. Genel Müdürü Bayramali YILDIRIM, "Hazırladığımız bu plan doğrultusunda gidiyoruz. Bu sene başında Cumhurbaşkanımız bize 500 market hedefi vermişti, biz o hedefe ulaştık. Yıl sonuna kadar 700 markete çıkacağız. Cumhurbaşkanımızın 1000 mağaza hedefine ise 2022'nin ilk 6 ayında çok rahatlıkla ulaşacağız. Türkiye genelinde 12 lojistik merkezimiz var, bunlar sayesinde birçok ilde mağaza açtık. 2022'nin ilk 6 ayından itibaren Türkiye geneline yaygın 12 lojistik merkezinde 81 il ve potansiyel ilçelerin tamamında yaygınlaşmaya devam edeceğiz. Şu an 47 ilde varız. Yıl sonuna kadar yaklaşık 60 ilde olacağız." diye konuştu.Fiyatlarımızı oluştururken diğer perakendecileri de takip ediyoruzYıldırım, Tarım Kredi olarak çiftçilerden ürün aldıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:"Ürünleri direkt çiftçiden alarak tüketicilere sunduğumuz için aracılar yok, bu yüzden maliyetlerimiz daha verimli. Biz maliyetleri göz önünde bulundurarak kendi fiyatlarımızı oluşturuyoruz. Kendi fiyatlarımızı oluştururken diğer perakendecileri de takip ediyoruz. Onlara göre de pozisyonlanma yapıyoruz. Bizim maliyetlerimiz ne olursa olsun, biz perakendedeki diğer zincirlerle yaklaşık olarak yüzde 5 kadar daha ucuza ürün satıyoruz. Böyle bir fiyatlandırma politikamız var. Rekabetten dolayı fiyat aşağı çekilirse biz de o yüzde 5 bandını korumaya çalışıyoruz. Vatandaş dramatik bir fiyat farkı bekliyor. Böyle bir eleştiri alıyoruz. Halkımızın şuna dikkat etmesini rica ediyorum, biz piyasayı regüle etmeye çalışıyoruz. Biz fiyatlarımızı yukarı doğru çekmediğimiz için perakendeciler de fiyatlarını yukarı doğru çekemiyorlar."Piyasada Tarım Kredi marketlerinin bazı ürünlerinin fiyatlarının diğer perakendecilere göre daha yüksek olduğunun iddia edildiğine de değinen Yıldırım, "Paylaşılan fiyatlar bizim raflarımızdaki fiyatlar değiller. Yanlış bilgiler var. Zannediyorum o haberlerde gösterilen fiyatlar bizden ürünü alıp internet üzerinden satanların fiyatları. Bizim raf fiyatlarımız diğer aktörlerden daha uygun." değerlendirmesinde bulundu.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ise yaptığı konuşmada; 'Gerçekten ciddi bir kaynak ayrılarak ilçemizde Tarım Kredi Kooperatifleri güzel bir yatırım yaptı, kendisini yeniledi. Ama bizim her zaman kollektif çalışmaya ihtiyacımız var bunun içinde köklü bir teşkilata tüm çiftçilerimizin, bizimi tüm kurularımızın desteklemesine ihtiyacımız var. Ben inanıyorum ki Türkiye geneline kıyasladığımız zaman Eğirdir çiftçisinin üretim kalitesi, üretim vizyonu, yatırım vizyonu mutlaka bir farklılık göstermektedir. bu teşkilatımızın da sadece bununla kalmayacağına, ileride daha da güzel yatırımlar yaparak belki depolama, pazarlama, alanlarında da bir ön ayak olacağı düşüncesi ile tekrar bu tür kurumlarımıza sahip çıkmamız gerektiğini hatırlatıyorum. Çünkü dünyada gerçekten tarımın ve gıdanın önemi bir kez daha öne çıktı. Türkiye'de bizim her zaman birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Ben bu eserin ilçemize hayırlı olmasını dilerken, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.Açılışa Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Müftüsü M. Ali Eroğlu, Eğirdir Emniyet Müdürü Ayhan Zarif, Eğirdir Jandarma Komutanı Yzb. Fatih Türkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu Başkanı Köksal KACIR, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin POYRAZ, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. Genel Müdürü Bayramali YILDIRIM, çok sayıda daire müdürü, banka müdürleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi üyeleri, köy ve mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)