EKONOMİK KRİZ HALKIN BELİNİ BÜKTÜ

CHP Isparta İl Başkanı H.Yalım Halıcı, Çünür Mahalle pazarı ve meydandaki kahvehaneyi ziyaret ederek, sorun ve sıkıntıları dinledi.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Başkanı H.Yalım Halıcı, Merkez İlçe Başkanı Erdal İnceayan, Disiplin Kurulu Başkanı Yaşar Yıldız, İl ve İlçe yöneticileriyle birlikte Çünür Mahallesinde kurulan Pazar ve meydandaki kahvehanede vatandaşlar ve esnafları ziyaret etti.Esnafların talep ve beklentilerini dinleyen Başkan Halıcı, "Alıcı şikayetçi, satıcı şikayetçi. Pazar esnafı zincir marketlerden dert yanıyor. Vatandaşlar pahalılıktan. Ülkede yaşanan ekonomik kriz halkın iliğine kemiğine işlemiş durumda. Tarım market açarak, 3-5 market denetimi ile fiyatlar aşağı düşecekti hala bekliyoruz. Zamlar peş peşe geliyor. Benzin, mazot, elektrik, doğalgaz. CHP iktidarında halkımız bolluk ve refah içerisinde yaşayacak. Belli bir kesim değil halkımızın tamamı" dedi.Halkın yoğun ilgisi ile karşılanan Başkan Halıcı, "Misafirperverlikleri ve hoş sohbetleri için Çünür Mahalle Muhtarımız Hasan Derebek ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.