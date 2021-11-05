ALİ İHSAN TEMURÇİN EĞİRDİR

BELEDİYE MECLİSİNDE KONUŞTU;

'EĞİRDİR BELEDİYESİ KENDİ ÖZ

KAYNAKLARINI ARTIRMALI.'

Eğirdir Belediyesi Başkan Veli Gök'ün Başkanlığında Kasım ayı birleşimlerine yoğun katılımlarla devam ediyor. Büyükkabaca eski Belediye Başkanı şimdi ise SDÜ Gönen Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Ali İhsan Temurçin Eğirdir Belediye Meclisi'nin konuğu oldu.Ali İhsan Temurçin yaptığı konuşmada, Hükümetin yıllardır yapmayı tasarladığı yerel yönetim reform tasarısı hakkında Eğirdir Belediye Meclisini bilgilendirdi. 5393 Sayılı Belediye kanunu ile Belediyelerin görev ve yetkilerinin arttırıldığını merkezi bütçeden bu görev ve yetkilerin emrettiği hizmetler, kaynaklar ve diğer hususları konusunda bilgiler verdi.Eğirdir Belediyesinin personel giderlerinin bütçe içerisinde en yüksek paya sahip olduğunu ifade eden Temurçin, 'Bu kadar yüksek personel gideri olan Belediyelerin yatırıma ve hizmete kaynağının kalmayacağını ve Belediyenin uzun vadede hizmet üretmekte sıkıntı çekebileceğini belirterek, Eğirdir Belediyesinin kendi öz kaynaklarını arttırıcı projelere yoğunlaşmasını önerdi.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök katkılarından dolayı öğretim görevlisi Ali İhsan Temurçin'e teşekkür ederek günün anısına plaket takdiminde bulundu.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)