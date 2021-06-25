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EĞİRDİR’İN KANALİZASYON ALT YAPI PROJESİ İHALESİNİ ALAN FİRMA YETKİLİLERİ SAHADA

EĞİRDİR’İN KANALİZASYON ALT YAPI PROJESİ İHALESİNİ ALAN FİRMA YETKİLİLERİ SAHADA
TÜRKİYE
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EĞİRDİR’İN KANALİZASYON ALT YAPI PROJESİ
İHALESİNİ ALAN FİRMA YETKİLİLERİ SAHADA
 
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün her alanda yaptığı soluksuz çalışmalar yavaş yavaş semeresini vermeye devam ediyor. Eğirdir halkı Başkan Veli GÖK’ün çalışmalarını dikkatle izlemeye devam ediyor.
Antalya İller Bankası Bölge Müdürlüğünden Eğirdir çıkarması bugün gerçekleşti. Daha önce Eğirdir’in Alt yapı yenilenme proje işi ihale edilmişti. İhaleyi alan firma projeyi tamamladı.
Hazırlanan proje İller Bankası teknik ekibi ve Eğirdir belediyesi teknik ekibiyle proje üzerinde ve arazide kontrol edildi. Altyapının ulaşmadığı ev kalmayacak. Proje firması, İller Bankası ve Eğirdir Belediyesi teknik ekibi projeler üzerinde ve arazide teknik çalışmaları yaparak hazırlanan projeye şekil verdi. Yapılan çalışmaların akabinde Belediye Başkanı Veli GÖK’ü makamında ziyaret eden heyet İlçemizle ilgili yatırıma konu edilmiş diğer hizmetler hakkında da istişarelerde bulundular.
Çalışmalarından dolayı teknik ekibe teşekkür eden Başkan GÖK İller Bankasının desteğini her zaman sonuna kadar hissediyoruz.  Genel Müdürlüğümüz ve Antalya Bölge Müdürlüğümüze,  belediyemize vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum, ifadelerini kullandı. 2 günlük çalışmanın ardından teknik heyet Eğirdir’den ayrıldı.
Eğirdir Belediyesinin tarihe damga vuracak çalışmaları halkımız tarafından memnuniyetle karşılanıyor.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, ‘Bu projenin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Isparta Valimiz Sayın Ömer Seymenoğlu’na,  Isparta Milletvekillerimiz  TBMM Başkanvekili Sayın  Süreyya Sadi Bilgiç’e,  Sayın Recep Özel’e, Sayın Mehmet Uğur Gökgöz’e ve Eğirdir  Kaymakamımız Sayın Adem Çelik’e çok teşekkür ediyorum.’ ifadelerini kullandı.
(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)


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