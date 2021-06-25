Bisiklet Festivali Eğirdir’den Start Aldı

Isparta Belediyesi sponsorluğunda TIEB Bisiklet Gurubu tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen Uluslararası Bisiklet Festivali 25 Haziran Cuma Günü Eğirdir Altınkum Plajından saat 09.00’da start aldı.Festival nedeniyle Türkiye’nin ve Dünya’nın bir çok şehrinden gelen katılımcılar Eğirdir Altınkum Plajında bir gün önceden kamp kurdu.Sabah saatlerinde Eğirdir Altınkum Plajından çıkış yapan katılımcıları Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün yalnız bırakmadı.Bisikletçiler Yeşilada turundan sonra Aksu’ya hareket ettiler. Aksu, Sütçüler ve Manavgat Köprülü Kanyon’da son bulacak 3 günlük festivalde bisikletçiler 172 km’lik parkurda pedal çevirecek. Taşımalı ve kamplı sistemle gerçekleştirilecek olan festivale 7 ülke, 57 şehir ve 240 bisikletçi katılıyor.Eğirdir Kaymakamlığı