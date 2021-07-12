*EĞİRDİR İLE BUCAK KARDEŞLİĞİ



*BUCAK BELEDİYE BAŞKANI EMRULLAH ÜNAL

EKİBİ İLE EĞİRDİR’E ÇIKARMA YAPTI.



*ÜNAL; ‘EĞİRDİR BİZİ GEÇME DURUMUNA GELMİŞ’



*EĞİRDİR’DE GERÇEKLEŞEN YATIRIMLARI YERİNDE İNCELEDİLER.



Burdur’un Bucak İlçesi Belediye Başkanı Emrullah Ünal beraberinde Başkan Yardımcısı Doç Dr. Oğuzhan Erdoğan, Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Yasin Çiçek, Özel Kalem Müdürü Muhammet Emin Erbil ve aileleri bugün tam gün Eğirdir’de incelemelerde bulundular.

Akpınar Kartal Seyir Terası, Olimpik Yüzme Havuzu, Sıfır Atık Parkı, Dündarbey Medresesi, Ring Aracı ile Yeşilada ve Ayastefanos Kilisesi, Elektrikli Tekne Turu, Cittaslow Marketler, Millet Bahçesi Alanı ve son olarak Rüyapark alanını gezen heyete Başkan Veli GÖK, Başkan Yardımcısı M. Erhan SAVRAN ve Belediye Personelleri eşlik etti.

Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal yaptığı açıklamada; ‘Ben öncelikle kardeş ilçemiz, güzel ilçemiz, şirin ilçemiz Eğirdir Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyorum tüm ekibim adına. Bugün Eğirdir’imizin güzelliklerini Belediye Başkanımız bizlere gösteriyor. Gerçekten şirin bir ilçemiz Eğirdir’imiz. Tarihi güzellikleri bir yana gölümüz bir değer katıyor ilçemize onu gördük. Daha da güzel değerlendirilebileceği konusunda başkanımızla fikir alış verişinde bulunduk. Bütün ekibimizi Eğirdir’de ağırladıkları için ev sahipliği yaptıkları için ben belediye başkanımıza, ailesine ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum Bucak Belediye Başkanı olarak. En kısa zamanda da ilçemizin güzelliklerini göstermek için kendilerini Bucak’a davet ediyorum, inşallah Bucak’ta da kendilerini ağırlarız. Başkanım sıfır atık projesine başlarken bizleri ziyaret etti Belediyemizi ve Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğümüzü. Tabi biz Sıfır Atık konusunda biraz erken davrandık Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hanımefendi Sıfır Atık konusunu ilk Türkiye’ye uygulamaya başladığında biz ilçe olarak ilk uygulayanlardanız, bu konuda bir takım ödüllerimiz ve başarılarımız da var. Sayın Veli Başkanımda bu konuda bizlerden hem bilgi almak, hem de kendi ilçesine Eğirdir’de Sıfır Atık konusunu faaliyete geçirebilmek için güzel bilgi alış verişinde bulunduk. Gördük ki bizden aldığı bilgilerle hakaten bizi bile geçme durumuna gelmiş, ben başkanımızı tebrik ediyorum bu konuda başarılarının devamını diliyorum. İnşallah daha sonraki süreçte de Sıfır Atık konusunda ülkemizin ihtiyaç duyduğu noktaya gelmesi konusunda çalışmalarını sürdüreceğine eminim. Veli Başkanımla biz bazı projeler konusunda ortak davranma kararımızı aldık. Birbirimize yardımlaşmaya, birbirimize fikir alış verişi konusunda, yardım etme konusunda kendilerine yardımcı olacağımızı ve kendilerinin fikirlerinden biz istifade edeceğimizi karşılıklı konuşarak yardımlaşmayı bundan sonraki süreçte de sürdüreceğiz, kardeş belediyeciliğimiz devam edecek.’ ifadelerini kullandı.

Rüya Park’ta Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ve Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal karşılıklı şilt ve hediye takdiminde bulundular. Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal ve ekibini Eğirdir’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)