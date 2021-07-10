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ADA ÜLKESİ SANATÇILARI EĞİRDİR’E VE TARİHE HAYRAN KALDI

ADA ÜLKESİ SANATÇILARI EĞİRDİR’E VE TARİHE HAYRAN KALDI
TÜRKİYE
G.Tarihi: 09.07.2021 21:49
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*BAŞKAN VELİ GÖK SANATA VE SANATÇIYA SAHİP ÇIKIYOR.
 
*ADA ÜLKESİ SANATÇILARI EĞİRDİR’E VE TARİHE HAYRAN KALDI.
 
*ÖĞRETİM ÜYESİ UĞUR ÖZEN ; ‘-30’LARI GÖRDÜĞÜMÜZ KARS’TAN GÜZEL SICAK İNSANLARIN YAŞADIĞI ŞEHİRDE SANATI PAYLAŞMAK BÜYÜK BİR ZEVK.’
 
Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Uğur ÖZEN bugün saat 14.30’da Eğirdir Dündarbey Medresesinde ‘ESRİK DOĞA’ diğer ismiyle MEST OLMUŞ DOĞA sergisini açtı. Açılışa Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, ISUBÜ Eğirdir Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Çetin MEYDAN, Ada Ülkesi Sanatçıları ve çok sayıda sanatsever katıldı.
Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Uğur ÖZEN yaptığı açıklamada; ‘Eğirdir’de 09-14 Temmuz 2021 tarihleri arasında Eğirdir Dündarbey Medresesinde ESRİK DOĞA isimli bir resim sergisi düzenledik. Esrik Doğa kavramı son dönemde yaşadığımız pandemi sürecinde modern hayatın getirilerinin yanı sıra insanoğlundan ve bizden götürdüklerine dair bir sorgulama biçimidir. Bu anlamda bu yerleşkenin seçilmesindeki neden şudur ki geleneksel yaşam biçiminde insanoğlu geçmişten günümüze dair konuyu örnek aldı ve doğayla birlikte varlığını sürdürdü. Doğanın içerisinde var olan insan doğayı uyumlu bir şekilde yaşamayı tercih etti. Ama günümüz modern çağı insanı köhne bir yere taşıdı gibi. Doğaya hükmetme ve Doğaya hakim olabilme kaygısıyla modern bir yaşam biçimi belirlenmiş durumda. Buna dair bir sorgulama gerçekleştiriyorum sergimde. Ve bu sorgulamayla ortaya çıkan yapıtlarımı yine doğayla uyumlu bir tarihi binanın içerisinde ele almak istedim. Çünkü bu tarihi binamız içerisinde bitkisel motiflerin olduğu doğaya dair kartal figürlerinin olduğu bir Selçuklu yapıtı. Ve yine ortası avlusu da gökyüzüne açılan doğadan kopmayan bir olgu mimari yapıt. Dolayısıyla modern resmi biraz geleneksel mimariyle yaklaştırıp biraz sorgulatma kaygısıyla biraz bu sergiyi açtım. 14 Temmuz 2021 tarihine kadar sergimiz burada devam edecek. Bütün sanatsever dostlarımı, Eğirdir halkımı, Isparta’daki yaşayan sanatçı dostlarımı ve arkadaşlarımı ve bütün sanatseverleri sergime bekliyorum, hepinize teşekkür ediyorum. Desteklerinden dolayı Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ve tüm Personeline çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir şekilde karşılandık burada. Mekanın ambiansını bana tattırma ve yaşattırma fırsatı verdiler, şükranlarımı sunuyorum. Bu arada öğretim görevlisi Çetin MEYDAN hocamızla aslında bir küratür olarak değerlendirmemiz gerekirdi sergi afişimizi, çok güzel bir destek ve katkı sundu, ona da huzurlarınız da çok teşekkür ediyorum. Ada Ülkesi Sanatçıları grubumuza küratür ve başkanlığını yürüten Keziban Ertuğrul Yıldırım arkadaşıma da ayrı olarak teşekkür ediyorum. Kafkas Üniversitesinin Güzel Sanatlar Fakültesinden Kars’tan Eğirdir’e gelip, eksi 30’ları gördüğümüz soğuk bir memleketten böyle sıcak, güzel, sıcak insanların yaşadığı bir şehirde sanatı paylaşmak, sanatla insanları buluşturmak bizim için büyük bir zevk. Umarım sergimiz izleyenlere de hem biraz düşündürüp, hem de biraz sevk verebilir. İlginizden dolayı siz basın mensuplarına da  çok teşekkür ediyorum.’ dedi.
Uluslar arası Ada Sanatçıları Küratürü Keziban Ertuğrul Yıldırım ise; ‘Biz Eğirdir’den bir yola çıktık. Sevgili Uğur Hocamla birlikte güzel bir etkinlikte tanıştık. Şimdi onu memleketimizde ağırlamak bizim için çok büyük bir onur. İnsanın doğaya sıkıştığı, doğayı özlediği bir dönemde böyle güzel bir sergide hocamızı burada ağırlamak çok büyük bir onur, çok mutluyuz. İlerleyen sanat yaşamında kendisine başarılar diliyoruz. İyi ki bizimle, iyiki Uluslar Arası Ada Ülkeleri Sanatçıları Grubunda. Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK her zaman bizim yanımızda, desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz’ ifadelerini kullandı.
Öğretim Görevlisi Çetin Meydan ise; ‘Ayın 11’inde saat 11’de Uğur Hocamız bura canlı resim etkinliği yapacak, tüm sanatseverleri sergiye ve etkinliğe bekliyoruz.’ dedi.
Sergi açılışında son olarak konuşan Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ise duygularını şöyle ifade etti; ‘Değerli misafirlerimiz, Sayın hocam Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi, tabiî ki ciddi bir emek vermiş. Bu eserlerin buraya asılıncaya kadar mutlaka ciddi bir emeği vardır. Bu tür programları hem bugünkü nesil için, hem de bundan sonraki nesillere bazı mesajlar aktarması anlamında gerçekten büyük önemi var. Ama böyle güzel bir emeğin böyle güzel bir mekanda sergilenmesi çok önemli. Yerel idare olarak elimizden gelen desteği her zaman sağlarız. Ben hocamın emeğine sağlık diyor, inşallah bütün bu sergiler ve emeklerden toplumumuz üzerine düşen mesajı alır ona göre de içerik konusunda da dikkatli oluruz diye düşünüyorum.’ dedi.
Eğirdir Halkımızı ve Misafirlerimizi bu değerli sergiye davet ediyoruz. Sergi 14 Temmuz’a kadar açık olacak.
(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)
 
 
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