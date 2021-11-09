10 KASIM ATATÜRK’ Ü ANMA GÜNÜ MESAJI

Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 83. Ölüm Yıldönümünde Türk Milleti olarak bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anmaktayız.

Tüm hayatını ülkesine ve milletine adayan Ulu Önder Atatürk, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkânlara rağmen, milletinden aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna liderlik etmiştir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük ideali, Türkiye’yi birlik ve beraberlik içinde, müreffeh bir ülke olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktı.

Bizler de Atatürk'ün gösterdiği istikâmet doğrultusunda Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, fikir ve ideallerine sımsıkı bağlı kalarak, Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak, kazanımlarını arttırarak, ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyelere çıkarma gayreti içerisinde, yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi bütün değerleriyle yaşatıp, geliştirip gelecek nesillere devredeceğiz ve onlar da aynı azim ve kararlılıkla bu yolda mücadele vereceklerdir.

Bu duygu ve düşüncelerle 10 Kasım 1938 günü ebediyete uğurladığımız Cumhuriyet'imizin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, rahmet ve minnetle anıyorum.

Ruhu şad olsun!

Zikrullah ERDOĞAN

Kaymakam

