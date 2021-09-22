CHP'Lİ HALICI'DAN SAĞLIK ÇALIŞANINA YÖNELİK ŞİDDETE TEPKİ



CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, Isparta'da bir sağlık çalışanına yönelik şiddeti gündeme getirerek saldırıyı kınadı.



CHP İl Başkanı Halıcı, Isparta'da görev yapan sağlık çalışanı Dr. Baki Ünlü'nün saldırıya uğradığını söyledi. Dr. Ünlü'nün kendini bilmez bir hasta yakını tarafından darp edildiğini belirten CHP'li Halıcı, "Fedakarca görevlerini ifa etmeye çalışan sağlık çalışanlarımıza yönelik yapılan tüm fiziki ve psikolojik şiddeti kınıyoruz. Doktorumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.



"SALDIRGANLAR EN AĞIZ CEZAYA TABİ TUTULMALI"



Başkan Halıcı açıklamasının devamında, "Canla başla çalışan sağlık çalışanlarımızın özellikle de pandemi döneminde evinden ve ailesinden uzak, çok zor şartlar altında sürdürürken bu tür saldırılara maruz kalmaları hepimizi derinden üzüyor. Sağlık çalışanlarının tek bir amacı var o da insan sağlığını korumak, iyileştirmeye çalışmak. Onlar bunu yaparken bu tür müdahaleler bu işin yapılmasını oldukça zor hale getiriyor. O yüzden sağlık çalışanlarına yönelik bu şiddete dur denilmesi ve saldırganların en ağır cezalara tabi tutulması gerektiğini de ayrıca belirtiyor ve sağlık çalışanlarının yanında olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.



ISPARTA CHP İL BAŞKANLIĞI

