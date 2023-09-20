Başlık:Isparta'nın Lezzet Hazinesi: Asma Kabağı
İçerik: Isparta, tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü bir şehir olmanın ötesinde, kendine özgü lezzetleriyle de dikkat çekiyor. Isparta'ya geldiğinizde bu lezzetleri tatmadan dönmeyi düşünmeyin.
Isparta'nın en özel lezzetlerinden biri olan "Asma Kabağı" veya diğer adıyla "Uzun Kabak," kendine has tadı ve yüksek besin değeriyle öne çıkıyor. Bu lezzetli yemeğin yapımı oldukça basit. İşte tarifi:
Malzemeler:
İçerik: Isparta, tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü bir şehir olmanın ötesinde, kendine özgü lezzetleriyle de dikkat çekiyor. Isparta'ya geldiğinizde bu lezzetleri tatmadan dönmeyi düşünmeyin.
Isparta'nın en özel lezzetlerinden biri olan "Asma Kabağı" veya diğer adıyla "Uzun Kabak," kendine has tadı ve yüksek besin değeriyle öne çıkıyor. Bu lezzetli yemeğin yapımı oldukça basit. İşte tarifi:
Malzemeler:
- Uzun kabak (Asma Kabağı)
- Soğan
- Sıvı yağ
- Haşlanmış nohut
- Et (isteğe bağlı)
Yapılışı:
- Uzun kabak, önce soyularak sonra küçük küçük doğranır.
- Soğan sıvı yağda kavrulur.
- Kavrulmuş soğana haşlanmış nohut, et (varsa) ve doğranmış kabaklar eklenerek pişirilir.
Sonuç, mükemmel bir Isparta lezzeti olan Asma Kabağı yemeği olacaktır. Isparta'nın bu benzersiz lezzetiyle tanışmak için şehre bir ziyaret planlayarak yerel mutfağın tadını çıkarabilirsiniz.