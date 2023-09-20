Başlık:Isparta'nın Lezzet Hazinesi: Asma Kabağı

İçerik: Isparta, tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü bir şehir olmanın ötesinde, kendine özgü lezzetleriyle de dikkat çekiyor. Isparta'ya geldiğinizde bu lezzetleri tatmadan dönmeyi düşünmeyin.

Isparta'nın en özel lezzetlerinden biri olan "Asma Kabağı" veya diğer adıyla "Uzun Kabak," kendine has tadı ve yüksek besin değeriyle öne çıkıyor. Bu lezzetli yemeğin yapımı oldukça basit. İşte tarifi:

Malzemeler:

Uzun kabak (Asma Kabağı)

Soğan

Sıvı yağ

Haşlanmış nohut

Et (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Uzun kabak, önce soyularak sonra küçük küçük doğranır. Soğan sıvı yağda kavrulur. Kavrulmuş soğana haşlanmış nohut, et (varsa) ve doğranmış kabaklar eklenerek pişirilir.