DSİ BÖLGE MÜDÜRÜ RAHMİ ŞAHİN EĞİRDİR’E GELDİ

EĞİRDİR GÖLÜMÜZ İÇİN YATIRIM VE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR.DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin bugün saat 14.30’da Eğirdir’e geldi. Şahin’i yenilenen ve revizyon çalışmaları devam eden Eğirdir Limanında Başkan Veli GÖK karşıladı. Buradaki incelemelerin ardından göl kenarında devam eden incelemeler köprübaşı mevkiinde devam etti.Eğirdir Gölü’nü besleyen dere ve ırmak yatakları ile göl sahilinde yapılan çalışmaları ayrıntılı şekilde inceleyen DSİ Bölge Müdürü Rahmi Şahin bundan sonraki yapılacak çalışmalara destek vereceğini açıkladı.İlimizin, İlçemizin ve aynı zamanda bölgenin candamarı ve gözbebeği olan Eğirdir Gölü hem içme ve kullanma suyu olmak üzere hem de tarımsal sulamada kullanılıyor, suyun tasarruflu kullanılması için bölgemizde yatırım ve çalışmalar devam ediyor.Göl çevresinde yapılacak çalışmaları inceledikten sonra Başkan Veli Gök’ü makamında ziyaret eden DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin’le uzun süren istişarelerden sonra toplantı sona erdi. Başkan Veli Gök Şahin’e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Bölge Müdürü Rahmi Şahin’de Başkan Gök’e başarılı çalışmalarının devamını diledi.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)