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*EĞİRDİR’DE BAĞIŞÇILAR HAYAT KURTARMAK İÇİN SIRAYA GİRDİ

*EĞİRDİR’DE BAĞIŞÇILAR HAYAT KURTARMAK İÇİN SIRAYA GİRDİ
TÜRKİYE
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*BAŞKAN VELİ GÖK KÖK HÜCRE BAĞIŞI İÇİN ÇAĞRI YAPTI.
*EĞİRDİR’DE BAĞIŞÇILAR HAYAT KURTARMAK İÇİN SIRAYA GİRDİ.
*İLK BAĞIŞI EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU
SORUMLUSU GAZETECİ KEMAL ERBEN YAPTI.
Türk Kızılayı ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile Eğirdir’de Kök Hücre Bağışı için kan alınıyor. Bugün sabah saatlerinde Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün destekleriyle başlayan bağış tüm hızıyla sürüyor. Başkan Veli GÖK’ün çağrısına Eğirdir halkı kulak vererek bağışta bulunuyor. Programı Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi adına Kök Hücre ve Medya Uzmanı Mustafa Eren Uzun ve Kök Hücre Flebotomisti Tarık KAYOZ yürütüyor.
Konu ile ilgili açıklama yapan Kök Hücre Medya Uzmanı Mustafa Eren Uzun yaptığı açıklamada; ‘Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezinden geldik. Bugün burada kök hücre bağışı alacağız. Kök Hücre Bağışı Nedir? 2013 yılından buyana Türk Kızılayı ve Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokolle kemik iliği bankamız var. Bununla ilgili 3 tüp örnek alıyoruz ve sistem sonuçlarını data beysimize ekliyoruz. Ve Sağlık Bakanlığı Lösemili hastalarla bu kan sonuçlarını tarıyor. İleride bir hastayla eşleşme olması durumunda sizleri tekrardan arıyoruz ve Sağlık Bakanlığıyla birlikte organize olup kök hücre nakline gidiyoruz. Kök Hücre aslen ne? Lösemi hastası, kanser hastası kişilerin kanseri yenebilmeleri için kök hücre nakli olmaları gerekiyor ve eşleşme ihtimali çok düşük olan örneklerdir bunlar. Eşleşme durumunda sizden kök hücre örneği alınıyor ve bu hastaların hayatının kurtulmasını sağlıyoruz. Dediğimiz gibi zor olmayan bir yöntem. Aslında kan bağışından bir farkı yok, sizlere bir zararı yok. Eskilerden duyulan korkulan bir yöntemler var. Ama dediğim gibi bağışçıya hiçbir zararı olmayan işlem. Ama karşılığında size umut olan, sizden hayat bekleyen hastaların kanseri yenerek hayata tutunmalarını sağlıyoruz. Bekleriz herkesi Eğirdir’e. 3 küçük tüp örnekle bir kanser hastasına umut olma ışığıyız. Umarım buradan da hayat kurtarmaya vesile oluruz bu bağışlar sayesinde.’ ifadelerini kullandı.
Eğirdir’de sabah saatlerinde başlayan ve büyük rağbet gören Kök Hücre Bağışının ilkini Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu Sorumlusu Gazeteci Kemal ERBEN verirken, Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan Savran ve Park ve Bahçeler Birimi Sorumlusu Mustafa Güngör’de bağışta bulundu.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, Kök Hücre Bağışının önemini hatırlatarak bağışta bulunan Eğirdir’li vatandaşlarımıza teşekkür etti.
(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)
 
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