Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mahalle muhtarları ile Kirazlıdere’de bir araya geldi. Başkan Başdeğirmen, şehrin seyir terası Kirazlıdere’de yapılan çalışmalar ve belediye yatırımları hakkında muhtarlara bilgiler verdi.Kirazlıdere’de begonit taşlardan oluşturulan kaldırımların belediyenin kendi üretimi olduğunu, kaldırımın hemen yanında da bisiklet yolu yapıldığını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yola da ilk kat asfalt uygulamasının yapıldığını ve bayram sonrasında da baskılı asfalt kaplamanın yapılacağını söyledi.1200 metrelik yol boyunca refüjlere de ağaçlandırma ile peyzaj çalışmalarının yapıldığını belirten Başkan Başdeğirmen, yol üzeri aydınlatma direklerinin de montajına geçileceğini kaydederek, ağustos ayının ilk haftasında Kirazlıdere’yi açmayı planladıklarını dile getirdi.Kirazlıdere’nin üst bölgesinde yapılan restoranın Atatürk Pakında olduğu gibi belediye tarafından işletileceğini söyleyen Başkan Başdeğirmen, restoranın hemen üst bölgesinden andık deresine giden bir yol olduğunu ve Andık Deresi Şelalesi ve düzenlemelerinin de 2022 programına alındığını belirtti. DSİ’nin de kanalı iyileştirerek, köprüleri yenilediğini aktaran Başdeğirmen, “Burası gibi ikinci bir mesire alanımızda Andık Deresi oluyor. Yine buradan da Sidre’ye bağlıyoruz. Sidre, Kirazlıdere ve Andık Deresi bir hat üzerinde halkımızın hizmetine açılmış olacak” dedi.44 mahalle muhtarı olarak Kirazlıdere’yi ziyaret ettiklerini söyleyen Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi de tüm muhtarların yapılan çalışmaları çok beğendiğini söyledi. Büyükleblebi, “Burası eskiden ailelerin çıkamadığı, uygunsuz durumların yaşandığı bir meskendi. Kirazlıdere’nin bir yaşam alanına dönüşmesi bizleri de Ispartalılar ve muhtarlar olarak mutlu etti. Kirazlıdere tanındıkça yakın illerden, Burdur’dan buraya gelenlerin olduğunu görüyoruz, buda bizi mutlu ediyor. Isparta’mıza güzel bir yatırım kazandırıldı, Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.Kirazlıdere’de yapılan çalışmaları inceleyen mahalle muhtarları da yeni alanı ve bu alana bağlanacak diğer projelerden dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler.Kepeci Mahallesi Muhtarı Raşit Gülören, Kirazlıdere’de karşılaştıkları güzellikten dolayı teşekkür ederek, “Çok emek verilmiş, güzel proje hazırlanmış, Isparta’mız için övünülecek bir yer olmuş. Misafirimiz geldiği zaman nereye götüreceğiz diye derdimiz olmayacak. Böyle bir mekanı, tesisi kazandırdığı için Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ederiz. Allah daha güzel hizmetleri yapmayı başkanımıza nasip etsin” görüşlerinde bulundu.Doğancı Mahallesi Muhtarı Ali Divarcı da, Kirazlıdere’nin yapılmasıyla birlikte mahallelerine yeni bir yüz katıldığını söyleyerek, “Başkanımız şehrimize güzel bir yüz kazandırdı, sayın başkanıma çok teşekkür ediyorum” dedi.Mahalle muhtarları olarak Kirazlıdere’yi gezdiklerini, yapılan çalışmaları yerinde gördüklerini söyleyen Dere Mahallesi Muhtarı Şakir Taşçeken, Kirazlıdere’nin eskiden çok kötü halde olduğunu söyledi. Taşçeken, “İnsanlar buraya aileleriyle gelemezdi. Şu an itibariyle aileler buraya gelmeye başladı. Mahalle sakinlerim de buraya gelerek güzel vakit geçiriyorlar. Bu proje Andık Deresine doğru devam edecek. Bu da ayrı bir değer katacak. Şükrü Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.Sidre Mahallesi Muhtarı Hacer İnci Özbey de, Kirazlıdere’ye ilk defa geldiğini belirterek, “Burası harika bir yer olmuş. Yıllar sonrasına dahi hizmet verebilecek nitelikte yapılmış. Ailelerin de rahatlıkla gelebilecekleri, harabelikten kurtarılmış, güzel, nezih bir ortama kavuşmuş. Belediye Başkanımıza şahsım, mahalle sakinlerim ve Ispartalı vatandaşlarım adına teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.