TÜRKİYE GEÇİLMEZ 15 TEMMUZ KONULU RESİM SERGİSİ ETKİNLİĞİ

Bir buçuk yıldır covid-19 ile mücadele de büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanları,15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen hain kalkışma sırasında da çok kısa bir sürede hastanelerdeki görevleri başına gelerek, hainlerin kurşunları ile yaralanan vatandaşlarımızın tedavilerini yaparak göstermişlerdi.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Isparta Şehir Hastanesi fuaye bölümünde 15 Temmuz gecesi ve sonrası yaşanan olayların anlatıldığı resim sergisi açıldı.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu resim sergisini Şehir Hastanesi Başhekimi Feridun Ruşen Keskin ve sağlık çalışanları ile birlikte inceledi.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, 15 Temmuz gecesi canla başla çalışan sağlık çalışanlarımızın aynı fedakârlıkla son bir buçuk yıldır covid-19 ile mücadelede de çalışmaya devam ettiğini belirterek, özverili çalışmalarından dolayı tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.Hastanenin fuaye salonunda açılan 15 Temmuz konulu resim sergisi 1 hafta süreyle açık kalacak.