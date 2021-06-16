Isparta Ticaret ve Kültür Merkezinde (ITKM) geri sayım başladı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de inşaatın bitirilme noktasına getirilmesinde büyük katkı sağlayan inşaat çalışanları ile bir araya geldi, çalışmaları için teşekkür etti. Başkan Başdeğirmen ayrıca açılışı yapılacak olan Kültür Merkezinde de incelemelerde bulundu.Isparta’nın kanayan yarası haline gelen Ticaret ve Kültür Merkezi inşaatı tamamlanmak üzere. 24 Haziran’da ITKM Kültür Merkezinin açılışı yapılacak. Açılış öncesi Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, inşaatın bitirilme noktasında büyük gayretleri olan ITKM’nin gizli kahramanları ile yemekte bir araya geldi, çalışanlara gösterdikleri üstün gayretten dolayı teşekkür etti. Başkan Başdeğirmen, ITKM inşaatının çalışanları ile yakından ilgilendi, sohbet etti.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çalışanlar ile gerçekleştirdiği buluşmanın ardından yapımı hızla devam eden ITKM’nin Kültür Merkezinde incelemelerde bulundu, 24 Haziran’da Ispartalıların hizmetine açılacak olan Kültür Merkezinin son haliyle ilgili Proje Müdürü Esra Süslü’den bilgiler aldı.7600 metrekarelik Kültür Merkezinde başta 2 konferans, 4 sinema ve 2 çok amaçlı salon ile birlikte sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılabileceği kısımların bulunduğuna dikkat çeken Başkan Başdeğirmen, “Burayı 24 Haziran’da Ispartalıların hizmetine açacağız” dedi. Başdeğirmen, “Çok güzel bir çalışma var. En büyük sorunlardan birisi de halılarımız gelirken yolda aracın yanmasıydı. Halılar yoldaki kazada yanmasaydı şu anda buradaki iş daha önce bitmiş olacaktı. Her şeyde bir hayır vardır. 24 Haziran’da burayı açarak tüm vatandaşlarımızla bu güzelliği paylaşmış olacağız. Burada çalışan tüm emek veren işçi arkadaşlarımıza ve sizlere teşekkür ediyorum. 7 gün 24 saat çalışılıyor, gayet güzel oldu. Elinize sağlık” görüşlerinde bulundu.