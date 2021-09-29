GÖZÜN AYDIN EĞİRDİR!...

Dünya’da ve ülkemizde yaşanan küresel ısınmayla birlikte yaşanan su sıkıntıları ve Eğirdir Gölü’müzün çekilmesi neticesinde tüm Devlet Kurumlarımız sefer olmuş ve DSİ 18. Bölge Müdürlüğümüz titiz çalışmalar yürütmüştü.Bugün Eğirdir’e gelen DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin ve yüklenici firma yetkilileri Eğirdir Gölü ve çevresinde önemli incelemelerde bulundular.DSİ 18. Bölge Müdürlüğü 2021 Yılı Yatırım ve Uygulama Programı kapsamında ihalesi yapılarak Eylül 2021 yılı itibari ile sözleşmesi imzalanan “Eğirdir Gölü Hidroloji Çalışmaları” işinin yer teslimini gerçekleştirdi.Eğirdir Gölü ile alakalı yürütülecek çalışmalar kapsamında DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi ŞAHİN, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, yüklenici firma yetkilileri ve İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümünden Sn. Prof. Dr. Levent ŞAYLAN’ın katılımı ile Eğirdir Gölü ve çevresinde incelemelerde bulunuldu.Eğirdir Gölü Hidroloji Çalışmaları kapsamında; Eğirdir Gölünün Köprüçay havzasında yer alan Aksu kaynaklarından halihazırda Çayköy HES tesisleri vasıtasıyla göle aktarılan derivasyon miktarında, bölgedeki diğer kaynaklar değerlendirilerek ek derivasyon imkanlarının araştırılması, Eğirdir gölünün hidrolojik dengesinin sağlanması ve sürdürülebilir bir hidroloji dengesi oluşturabilmek için buharlaşma dahil meteorolojik ve kalite izlemesi için göl yüzeyi ve çevresinde yüzer ve sabit istasyonların kurulması ve bu sayede mevcut ve mutasavver projelerin işletme koşullarında yapılabilir iyileştirmelerin belirlenmesi, Eğirdir gölünün dolmasına sebep olan rüsubat kaynaklarında ilave rüsubat tutucu tesis ve tiplerinin belirlenmesi yer alıyor.Eğirdir Gölü’müzün ciddi anlamda çekildiği son yıllarda vatandaşlarımızın heyecanla beklediği bu proje ile bir nebzede olsa Eğirdir Gölümüz kurtulacak.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK Eğirdir Gölü için yürütülen bu önemli projeye desteklerinden dolayı Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız olmak üzere Isparta Milletvekillerimize, Valimize, Kaymakamımıza ve DSİ 18. Bölge Müdürlüğümüze halkımız adına teşekkür ediyorum, dedi.