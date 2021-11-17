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EĞİRDİR CİTY EXPO'DA BOY GÖSTERDİ

EĞİRDİR CİTY EXPO'DA BOY GÖSTERDİ
TÜRKİYE
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EĞİRDİR CİTY EXPO'DA BOY GÖSTERDİ.
Türkiye Belediyeler Birliği ve Akdeniz Belediyeler Birliği’nin destekleriyle bu yıl 9’ncusu gerçekleştirilen Antalya City Expo- Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ile Yerel Yönetimler Sempozyumu'na Eğirdir Belediyesi Stadt açarak katılım sağladı.
Eğirdir Belediyesi'nin standını ziyaret eden misafirler oldukça memnun kaldılar. Eğirdir elması başta olmak üzere Eğirdir elmasından yapılan ürünlerin ve sıfır atık geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ürünlerde stantta yerini aldı.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök Eğirdir standında misafirleri karşılayarak onlarla ilgilendi. Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen başta olmak üzere çok sayıda belediye başkanı ve önemli isimler Eğirdir standını ziyaret etti.
(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)
 
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