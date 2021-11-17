Koronavirüs salgını dolayısıyla okullarda eğitim öğretim faaliyetleri uzun süre uzaktan eğitim modeliyle sürdürülmüştü. 2021 Eylül ayı itibariyle kontrollü normalleşme adımlarıyla yüz yüze eğitime başlanan okullar sorunsuz bir şekilde eğitim öğretime devam ediyor.Okulların 5 günlük ara tatile girmesiyle il genelindeki eğitim faaliyetlerinin değerlendirildiği bir toplantı düzenlendi. Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığındaki toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca, tüm ilçe Kaymakamları ve ilçe Milli Eğitim Müdürleri katıldı.Eğitimin A’dan Z’ye tüm başlıklarıyla değerlendirildiği toplantıdaki konuşmasına eğitime verilen 5 günlük arayla tüm okulların genel temizliklerinin en iyi şekilde yapılmasını isteyerek başlayan Vali Seymenoğlu, “Son iki yıldır tüm camialar olduğu gibi eğitim camiası da salgından olumsuz etkilendi. Eylül ayında başladığımız ve okulları yüz yüze eğitime açtığımız bu süreçte hedefimiz okulları açık tutmak. Okullarda eğitimin devam ederken salgın kurallarına da uymalıyız. Bu kısa tatil süresince tüm okullarımızda dezenfekte işlemlerini tamamlayalım. Maske, mesafe ve temizlikten taviz vermeden bu süreci eğitim çıtasını yükselterek tamamlayacağız” dedi.Eğitim çalışanlarının aşıya yaklaşımının öneminden bahseden Vali Seymenoğlu, “Aşı yaptırmamış öğretmenlerimizle konuşalım onları bilimsel veriler eşliğinde ikna etmeye çalışalım. İlimizde Milli Eğitime bağlı okullarda öğrenim gören yaklaşık 75 bin öğrencimiz var bunun yanında 6 bin 950 öğretmenimiz var. Büyük bir camiadan bahsediyoruz. Velilerimizi de sayarsak öğretmenlerimizin temas ettiği büyük bir nüfus söz konusu dolayısıyla öğretmenlerimizin aşı olmasını çok önemsiyoruz” diye konuştu.Okulların güvenliği için Emniyet ve Jandarmanın büyük hassasiyet gösterdiğini de sözlerine ekleyen Vali Seymenoğlu, “Eğitim öğretimin devam etmesi için güvenlik önemli bir husus. Okullarımızın güvenliği için tüm birimlerimiz görev başında. Okul polislerimiz, irtibat görevlilerimiz, bazı okullarda özel güvenlik görevlilerimiz, resmi ve sivil polis ekiplerimiz okullarda ve çevrelerinde sürekli görev yapıyor” dedi.Okul servisleriyle ilgili sürekli denetim yapıldığının da altını çizen Vali Seymenoğlu, “ Okul yöneticilerinin de servisleri denetleme yetkisi var. Bu yetkiyi kullanmaktan çekinmeyin” şeklinde konuştu.Konuşmasında meslek liselerinin sayısının yanında niteliklerinin de arttırılmasının önemine değinen Vali Seymenoğlu “Burada eğitim alan öğrencilerimize yönelik çeşitli iş başı programları düzenliyoruz. Meslek liselerimiz ile sanayicilerimizi buluşturarak burada eğitim alan öğrencilerimizin daha nitelikli olmalarını sağlıyoruz. Tüm yöneticilerimizin de mesleki eğitime önem vermelerini bekliyoruz” dedi.Okullarda devam eden bakım onarım faaliyetleri hakkında önemli hususlara değinen Vali Seymenoğlu “Başta depreme dayanıklılık testini geçememiş okullarımız olmak üzere bakım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar açık ihale usulüyle firmalara veriliyor. Bu yüzden ihale kanununa göre belirli süreler geçmesi gerekiyor bu da bazen inşaat çalışmalarının geç başlamasına yada istediğimiz zamanda başlayamamasına sebep oluyor. Bu çalışmaları ağırlıklı olarak ara dönemlere denk getirmeye çalışıyoruz. Kaymakamlarımız ve il müdürlerimiz ilçelerde devam eden çalışmaları adım adım takip etsinler” diye konuştu.Ardından söz alan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur yaptığı sunumda Isparta genelindeki istatistikleri paylaşarak müdürlüğünce sürdürülen çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Baydur, okul öncesi eğitim faaliyetleri kapsamında il genelinde 5 bağımsız anaokulu yapımı ve 67 anasınıfı oluşturmayı planladıklarını söyleyerek Aralık ayı sonuna kadar ise “Kütüphanesiz okul kalmayacak” projesi kapsamında henüz kütüphanesi olmayan 203 okulda kütüphane oluşturulacağını belirtti.Baydur ayrıca 2021 yılı yatırım programı kapsamında bulunan toplam 192 derslik ve 1 atölyeden oluşan 15 proje için yaklaşık 136 Milyon lira ödenek ayrıldığını söyledi.Toplantıda söz alan İl Sağlık Müdürü Karakaya ise okullarda şu ana kadar koronavirüs salgını dolayısıyla büyük bir sorunla karşılaşılmadığını belirtti. Karakaya, temaslı öğrencilerin 5 gün sonunda yapılacak test sonucunun negatif çıkması halinde okula gönderilmesi kuralını hatırlatarak ailelerin bu süreye uymasının büyük önem taşıdığını aktardı.Toplantıda İl Emniyet Müdürü Turanlı, İl Jandarma Komutanı Küyük, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Zadeoğlu, ile Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Borca da kürsüye geçerek müdürlüklerinin eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Seymenoğlu ve katılımcıları bilgilendirdiler.