GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonu

Isparta Haber: Eğitim Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Isparta Haber: Eğitim Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
TÜRKİYE
94 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDAISPARTA FUAR
Eğitim Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Koronavirüs salgını dolayısıyla okullarda eğitim öğretim faaliyetleri uzun süre uzaktan eğitim modeliyle sürdürülmüştü. 2021 Eylül ayı itibariyle kontrollü normalleşme adımlarıyla yüz yüze eğitime başlanan okullar sorunsuz bir şekilde eğitim öğretime devam ediyor.
Okulların 5 günlük ara tatile girmesiyle il genelindeki eğitim faaliyetlerinin değerlendirildiği bir toplantı düzenlendi. Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığındaki toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca, tüm ilçe Kaymakamları ve ilçe Milli Eğitim Müdürleri katıldı.
Eğitimin A’dan Z’ye tüm başlıklarıyla değerlendirildiği toplantıdaki konuşmasına eğitime verilen 5 günlük arayla tüm okulların genel temizliklerinin en iyi şekilde yapılmasını isteyerek başlayan Vali Seymenoğlu, “Son iki yıldır tüm camialar olduğu gibi eğitim camiası da salgından olumsuz etkilendi. Eylül ayında başladığımız ve okulları yüz yüze eğitime açtığımız bu süreçte hedefimiz okulları açık tutmak. Okullarda eğitimin devam ederken salgın kurallarına da uymalıyız. Bu kısa tatil süresince tüm okullarımızda dezenfekte işlemlerini tamamlayalım. Maske, mesafe ve temizlikten taviz vermeden bu süreci eğitim çıtasını yükselterek tamamlayacağız” dedi.
Eğitim çalışanlarının aşıya yaklaşımının öneminden bahseden Vali Seymenoğlu, “Aşı yaptırmamış öğretmenlerimizle konuşalım onları bilimsel veriler eşliğinde ikna etmeye çalışalım. İlimizde Milli Eğitime bağlı okullarda öğrenim gören yaklaşık 75 bin öğrencimiz var bunun yanında 6 bin 950 öğretmenimiz var. Büyük bir camiadan bahsediyoruz. Velilerimizi de sayarsak öğretmenlerimizin temas ettiği büyük bir nüfus söz konusu dolayısıyla öğretmenlerimizin aşı olmasını çok önemsiyoruz” diye konuştu.
Okulların güvenliği için Emniyet ve Jandarmanın büyük hassasiyet gösterdiğini de sözlerine ekleyen Vali Seymenoğlu, “Eğitim öğretimin devam etmesi için güvenlik önemli bir husus. Okullarımızın güvenliği için tüm birimlerimiz görev başında. Okul polislerimiz, irtibat görevlilerimiz, bazı okullarda özel güvenlik görevlilerimiz, resmi ve sivil polis ekiplerimiz okullarda ve çevrelerinde sürekli görev yapıyor” dedi.
Okul servisleriyle ilgili sürekli denetim yapıldığının da altını çizen Vali Seymenoğlu, “ Okul yöneticilerinin de servisleri denetleme yetkisi var. Bu yetkiyi kullanmaktan çekinmeyin” şeklinde konuştu.
Konuşmasında meslek liselerinin sayısının yanında niteliklerinin de arttırılmasının önemine değinen Vali Seymenoğlu “Burada eğitim alan öğrencilerimize yönelik çeşitli iş başı programları düzenliyoruz. Meslek liselerimiz ile sanayicilerimizi buluşturarak burada eğitim alan öğrencilerimizin daha nitelikli olmalarını sağlıyoruz. Tüm yöneticilerimizin de mesleki eğitime önem vermelerini bekliyoruz” dedi.
Okullarda devam eden bakım onarım faaliyetleri hakkında önemli hususlara değinen Vali Seymenoğlu “Başta depreme dayanıklılık testini geçememiş okullarımız olmak üzere bakım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar açık ihale usulüyle firmalara veriliyor. Bu yüzden ihale kanununa göre belirli süreler geçmesi gerekiyor bu da bazen inşaat çalışmalarının geç başlamasına yada istediğimiz zamanda başlayamamasına sebep oluyor. Bu çalışmaları ağırlıklı olarak ara dönemlere denk getirmeye çalışıyoruz. Kaymakamlarımız ve il müdürlerimiz ilçelerde devam eden çalışmaları adım adım takip etsinler” diye konuştu.
Ardından söz alan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur yaptığı sunumda Isparta genelindeki istatistikleri paylaşarak müdürlüğünce sürdürülen çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Baydur, okul öncesi eğitim faaliyetleri kapsamında il genelinde 5 bağımsız anaokulu yapımı ve 67 anasınıfı oluşturmayı planladıklarını söyleyerek Aralık ayı sonuna kadar ise “Kütüphanesiz okul kalmayacak” projesi kapsamında henüz kütüphanesi olmayan 203 okulda kütüphane oluşturulacağını belirtti.
Baydur ayrıca 2021 yılı yatırım programı kapsamında bulunan toplam 192 derslik ve 1 atölyeden oluşan 15 proje için yaklaşık 136 Milyon lira ödenek ayrıldığını söyledi.
Toplantıda söz alan İl Sağlık Müdürü Karakaya ise okullarda şu ana kadar koronavirüs salgını dolayısıyla büyük bir sorunla karşılaşılmadığını belirtti. Karakaya, temaslı öğrencilerin 5 gün sonunda yapılacak test sonucunun negatif çıkması halinde okula gönderilmesi kuralını hatırlatarak ailelerin bu süreye uymasının büyük önem taşıdığını aktardı.
Toplantıda İl Emniyet Müdürü Turanlı, İl Jandarma Komutanı Küyük, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Zadeoğlu, ile Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Borca da kürsüye geçerek müdürlüklerinin eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Seymenoğlu ve katılımcıları bilgilendirdiler.
 
255960962-197687985880025-1465832844080780781-n255972223-197687765880047-7196866025131496853-n255978876-197687752546715-620311044941340570-n256007303-197687995880024-1299337940766460181-n256387328-197687972546693-3441451936657086353-n256574413-197687699213387-299158270761277758-n256599266-197687659213391-4813321604854117039-n256660955-197687679213389-2938523967135795663-n256821652-197687792546711-4653585508179674559-n257124830-197687965880027-4546228927382907586-n257249078-197687949213362-1312249700392429798-n257377310-197687742546716-3436822642375026451-n257382296-197687802546710-6346277082656863217-n257412782-197687639213393-2304799822288586288-n257658145-197687799213377-632854750758046932-n

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Eğitim Değerlendirme ToplantısıISPARTA'DA EĞİTİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
Isparta'da 30 yıllık özlem sona eriyorISPARTA'DA 30 YILLIK ÖZLEM SONA ERİYOR
Isparta'da insansız tarım aracı... ZihaISPARTA'DA İNSANSIZ TARIM ARACI... ZİHA
Isparta'da atıl araziler üretime kazandırılıyorISPARTA'DA ATIL ARAZİLER ÜRETİME KAZANDIRILIYOR
Isparta'da simit zamlandıISPARTA'DA SİMİT ZAMLANDI
Virüsü bitirecek yeni umut!
Türkiye'de Dev Yatırım: 50 bin kişi işe alınacak!
BALIKTA LİDER KALİTEDE ÖNCÜ
Eylül Minel ile Isparta’nın gerçek ve doğal gül ürünleri e-ticaret’te
MEB'den 81 ile genelge! AÖL sınavlarıyla ilgili son dakika kararı
ISPARTA VE BURDUR İÇİN METEOROLOJİ UYARIP TARİH VERDİ
ISPARTA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
ISPARTA'DA DEDEKTÖR KÖPEK ATHENA’YA TAKILDI - NARKO OPERASYON!
ISPARTA'DA NARKOTİK OPERASYON
Isparta Haber: Çandır’da 12 Bin 503 Fidan Toprakla Buluştu
MEB'den çok önemli AÖL kararı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 81 ilin hepsinde olacak!
ISPARTA İŞKUR'DAN DUYURU
İŞÇİ VE İŞVEREN HERKESİ İLGİLENDİRİYOR!
Isparta'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Saygı ve Minnetle Anıldı
Isparta'da A'dan Z'ye temizlik ve hijyen ürünleri satışı için Via Market
ISPARTA'DA YATAK VE BAZANIN ADRESİ ENZA HOME'DA EKSTRA İNDİRİM
Sağlık Bakanı Koca'dan "aşı zorunluluğu" açıklaması
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI BAŞDEĞİRMEN’İN 10 KASIM MESAJI
​Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun 10 Kasım Atatürk’ü Anma Mesajı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
ISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYOR
Isparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan Üretildi
Isparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne oldu
Isparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
Isparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021Isparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLERISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021
isparta-erkek-bay-manikur-pedikur-salonu isparta-turko-turk-isi-lezzetler-doner-alo-paket-siparis isparta-balikci-restoran-siparis-telefon isparta-dugun-nisan-kina-organizasyon-ucuz-etkinlik-salonu isparta-telefon-tamiri-aksesuar-yedek-parca isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-prefabrik-ev-konteyner-fiyatlari isparta-prefabrik-ev-konteyner-fiyatlari isparta-cep-mobil-telefon-tamiri-servisi isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-sarkuteriisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 81 ilin hepsinde olacak!Cumhurbaşkanı Erdoğan: 81 ilin hepsinde olacak!11 Kasım 2021
ISPARTA İŞKUR'DAN DUYURUISPARTA İŞKUR'DAN DUYURU11 Kasım 2021
Türkiye'de Dev Yatırım: 50 bin kişi işe alınacak!Türkiye'de Dev Yatırım: 50 bin kişi işe alınacak!13 Kasım 2021
Virüsü bitirecek yeni umut!Virüsü bitirecek yeni umut!15 Kasım 2021
İŞÇİ VE İŞVEREN HERKESİ İLGİLENDİRİYOR!İŞÇİ VE İŞVEREN HERKESİ İLGİLENDİRİYOR!10 Kasım 2021
Isparta'da trafiği engelleyen araçlar kaldırıldıIsparta'da trafiği engelleyen araçlar kaldırıldı11 Kasım 2021
MEB'den 81 ile genelge! AÖL sınavlarıyla ilgili son dakika kararıMEB'den 81 ile genelge! AÖL sınavlarıyla ilgili son dakika kararı12 Kasım 2021
ISPARTA'DA 'BİR HAREKETİNE BAKAR HAYAT' SLOGANLI DENETLEMEISPARTA'DA 'BİR HAREKETİNE BAKAR HAYAT' SLOGANLI DENETLEME12 Kasım 2021
Isparta İl Afet Risk Azaltma Planı Sonuç Bildirgesi YayımlandıIsparta İl Afet Risk Azaltma Planı Sonuç Bildirgesi Yayımlandı13 Kasım 2021
Isparta'da simit zamlandıIsparta'da simit zamlandı16 Kasım 2021
Isparta'da 30 yıllık özlem sona eriyorIsparta'da 30 yıllık özlem sona eriyor16 Kasım 2021
ISPARTA VE BURDUR İÇİN METEOROLOJİ UYARIP TARİH VERDİISPARTA VE BURDUR İÇİN METEOROLOJİ UYARIP TARİH VERDİ12 Kasım 2021
​Kaymakam Çelik, Sürücülerde Emniyet Kemeri Kontrolü Yaptı​Kaymakam Çelik, Sürücülerde Emniyet Kemeri Kontrolü Yaptı12 Kasım 2021
Isparta Haber: Çandır’da 12 Bin 503 Fidan Toprakla BuluştuIsparta Haber: Çandır’da 12 Bin 503 Fidan Toprakla Buluştu11 Kasım 2021
Isparta'da atıl araziler üretime kazandırılıyorIsparta'da atıl araziler üretime kazandırılıyor16 Kasım 2021
Isparta'da mezarlıktaki derneğe ait alanların kullanım hakkı belediyeye geçtiIsparta'da mezarlıktaki derneğe ait alanların kullanım hakkı belediyeye geçti11 Kasım 2021
ISPARTA'DA SOSYAL YARDIM ALAN VATANDAŞLAR İŞVERENLE BULUŞTURULDUISPARTA'DA SOSYAL YARDIM ALAN VATANDAŞLAR İŞVERENLE BULUŞTURULDU12 Kasım 2021
ISPARTA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUISPARTA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU12 Kasım 2021
BALIKTA LİDER KALİTEDE ÖNCÜBALIKTA LİDER KALİTEDE ÖNCÜ13 Kasım 2021
ISPARTA'DA DEDEKTÖR KÖPEK ATHENA’YA TAKILDI - NARKO OPERASYON!ISPARTA'DA DEDEKTÖR KÖPEK ATHENA’YA TAKILDI - NARKO OPERASYON!12 Kasım 2021