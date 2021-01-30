Bu Dolunay Uyarıyor, Kıtlık Bilinci Kıtlık Getirir

Enerji Tıbbı Uzmanı Emine Baran içinde bulunduğumuz Aslan Dolunayını yorumladı ve vurguladı: Yılın en şanslı günlerinden geçiyoruz.Yılın en şanslı gününde aslan burcunda kuvvetli bir dolunay etkisi yaşıyoruz. Bu yılın en şanslı günlerinden geçiyoruz. Bu şanslı günlere, gezegen yoğunluğunun yüksek olduğu bir dolunay eşlik ediyor. Aslan dolunayı ile, neredeyse bir tutulma kadar önemli bir dolunay yaşıyoruz. Dolunay enerjisi sonlanma sonuçlandırma enerjisini barındırır. Bu dolunaya eşlik eden Güneş Jüpiter kavuşumu 7 ila 10 gün üzerimizdeki etkisini sürdürerek, dolunayın gerilimli açısını fırsata çevirebileceğimizin müjdesini veriyor.Güneş ve Jüpiter’in Kova burcundaki kavuşumu son olarak 12 yıl önce gerçekleşmişti. Her yıl farklı burçlar da gerçekleşen ve şanslı gün olarak kabul ettiğimiz güneş jüpiter kavuşumu 2020’de gerçekleşmedi. 13 aydan sonra Kova burcundaki stelyumla aslan dolunayına damgasını vurdu. Normalde 12 ayda bir olan kavuşum 13 aya sarktı ve 2021’e bütün enerjisini taşıdı. En son Güneş ve Jüpiter kovada 24 Ocak 2009 yılında gerçekleşti. Bugünü özel kılan 12 yılda bir gerçekleşen şansı meydana getiriyor.Buda bize maddi dünyanın değerini, maddi hedeflerimiz doğrultusunda bizi destekleyen arkadaşlıklarımızı ve içinde olduğumuz gruplar tarafından gerçekten destekleyip desteklemediğimizi, amacımıza hizmet etmeyenleri elememiz gerektiğini gösteriyorBu açı altında ikili ilişkilerimiz, ortaklık, ast üst ilişkileri, kariyer ve prestij için işbirliği yaptığımız kişiler, bizi hedeflerimize ulaştıracak arkadaşlık ilişkilerimiz ön plana çıkıyor. Değerleri ve ilişkileri yöneten Venüs te Plütonla tam derecede bir kavuşum yaparak ilişkiler ve ilişkilere bakış açımızın değişmesi gerektiğini vurguluyor.Sorguluyoruz.Arkadaş gruplarımızı gözden geçiriyoruz. “ Burada bakmamız gereken şeyler; Beni hedeflerime ulaştırıyorlar mı?Benim değerlerimi destekliyorlar mı?, Benim değirmenime su taşıyorlar mı?, yoksa olayları dramatize edip benim vaktimi mi çalıyorlar? Bu konuları netleştirmek gerekiyor.Bu dolunaya astrolojik olarak baktığımızda boğa bir kare açı yapıyor. Buda hayatımızda netlik olmasına vurgu yapıyor. Hedefiniz sizi verimli hale getirecek, harekete geçirecek kişiler durmalı hayatınızda. Bu dolunayla farkediyoruz ve bu alanı iyileştiriyoruz. Ama bu durum duygusal ve romantik ilişki yaşadığımız alanda da, bitirmekten ziyade belli bir zaman tayin edip şans vermemiz gerektiğini de vurguluyor.Ayrıca bu dolunay siyasiler, sahnede olanlar, çocukları, eğlence hayatında olanları çok etkileyecek. Bu konuda ses getiren haberler duyulabilir.Gökyüzünün hepimize bir mesajı var. Çünkü dünya olarak ekonomik zorlanma döneminden geçerken bu aslan dolunayı “ Değerini yükselt seninle birlikte tüm dünyanın değeri yükselsin. Çünkü çekirdek, bütünün parçasıdır.”diyor.Keynesyenci bir bakış açısına inat evren, bize hizmet için kurulmuştur. Kıtlık yetersizlik ve değersizlikle ilgili küçük yaştan itibaren aldığımız olumsuz zihin kodlarını fark edip dönüştürmek için de muhteşem bir aya bizleri hazırlıyor.Dünyada kıtlık yoktur. Kıt olan kıtlık bilincinde olan zihinlerimizdir. bereket bolluk kendimize verdiğimiz değerin tezahürüdür. Sen kendine hak ettiğin değeri verirsen zaten sistem bunu sana yansıtacaktır. O yüzden seni sömüren, aşağıya çeken, değerinden çalan ne tür ilişkin varsa irdelemek için Güneş ve jüpiter şans veriyor. Boşalttığımız alanı daha iyisi ile doldurmak için fırsatlar getiriyor.