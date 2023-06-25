Isparta Belediyesi tarafından Binbirevler Mahallesi’nin yıllardır özlemle beklediği kapalı pazaryeri inşaat çalışmaları devam ediyor. Alanda kolon temel beton dökümleri tamamlanırken, kolon montajları yapılacak.Isparta Belediyesi, mahallelerin ihtiyaçları ve talepler doğrultusunda projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Binbirevler Mahallesi’nin yıllardır özlemle beklediği kapalı pazaryeri için çalışma başlatılmıştı. 3.000 metrekare alanda 2.000 metrekare pazaryeri alanının üzeri 7-9 metre yükseklik olacak şekilde kapatılıyor. Çalışmalar kapsamında alanda yapı sağlamlığı için gerçekleştirilen fore kazık çalışmalarının ardından hafriyat alımları gerçekleştirildi. Hafriyat alımının ardından kolon temel betonu dökülürken, kolon montajı yapılacak.Binbirevler Mahallesi Kapalı Pazaryerinin üst yapı imalatı Davraz Kapalı Çarşamba Pazaryeri inşaatının bulunduğu bölgede yapılıyor. İmalatların tamamlanmasının ardından üst yapı Binbirevler Mahallesi’ne getirilerek, montaj işlemleri gerçekleştirilecek.Çatısı Güneş Enerji Sistemlerine uygun olarak inşa edilecek Binbirevler Kapalı Pazaryerinde sosyal alanlar da yer alacak.