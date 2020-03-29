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Bu drone'lar koronavirüs ile savaşıyor

Bu drone'lar koronavirüs ile savaşıyor
TÜRKİYE
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Bu drone'lar koronavirüs ile savaşıyor
Koronavirüse karşı mücadelede insansız hava araçları (drone) nasıl kullanılıyor? İşte iletişimi kolaylaştırmaktan, alanları dezenfekte etmeye; gerekli malzemeleri teslim etmekten, vücut sıcaklıklarını ölçmeye koronavirüse karşı savaşta drone’lara verilen görevler…

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve daha sonra COVID-19 olarak adlandırılan virus; insanların hayatına, sağlığına ve küresel ekonomiye potansiyel bir tehdit olmayı sürdürüyor. Salgın tüm dünnyayı etkisi altına aldıkça, virüsle mücadelede kullanılan yöntemlere de her geçen gün bir yenisi ekleniyor.
Bu salgının ilk görüldüğü ülke olan Çin’de yetkililer COVID-19 salgınıyla mücadelede yardımcı olabilecek yeni teknolojiler bulmak amacıyla özel sektörle iş birlikleri gerçekleştirdi. Bu süreçte, DJI ve Çin’li yetkililer kamu güvenliği uygulamaları için insansız hava araçlarından (drone) faydalandılar.

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Uzaktan kumandayla kontrol edilen drone’lar koronavirüse karşı verilen savaşta şu iletişimi kolaylaştırmak, alanları dezenfekte etmek, gerekli malzemeleri teslim etmek ve vücut sıcaklıklarını ölçmek olmak üzere 4 farklı şekilde konumlandırıldı.
Çin’in ardından Türkiye dahil diğer ülkelerde de adım adım uygulanmaya başlanan koronavirüsle mücadelede drone’lara şu görevler veriliyor:

1- Kentleri denetliyor ve gerekli duyuruları yapıyor
Dünyanın dört bir yanındaki arama kurtarma çalışmalarında görülmee başlandığı üzere drone’lar geniş alanları görüntülemek ve coğrafi olarak zor alanlarda iletişim kurulmasına yardımcı olan araçlar haline geldi. Bu özellikler COVID-19 paniğini yaşayan yoğun kentleri denetlemek ve burada sağlıklı iletişim kurulmasına yardımcı olmak adına kritik önem taşıyor.

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Drone’lar yardımıyla yetkililer bir alanı verimli bir şekilde denetlemenin yanı sıra maske takılması, içeride kalınması gibi duyuruları da yapabiliyor. Bütün bunlar, yetkililerin enfekte olmuş insanlarla yakın temasta bulunmasını da engelliyor. Türkiye’de de Emniyet Genel Müdürlüğü, şehirlerde belirli noktalarda koronavirüs ile ilgili bilgilendirme ve asayiş kontollerini yapmak için benzer drone çözümlerini kullanıyor.

2- Kritik malzemeleri teslim ediyor
Pandemiyle birlikte insanların evlerinde kalması paket ve gıda dağıtım sistemlerine ciddi bir yük bindirdi. Bu noktada drone ile paket teslimatları kritik tıbbi malzemeleri dağıtmanın etkili ve temassız bir yolu olarak ortaya çıktı. Drone’lar, her iki taraf için de riski bertaraf ederek, 6 kg’ye kadar paketleri teslim edebiliyor. Bu da özellikle virüs tedavisi yapılan hastaneler gibi virüsün varlığının doğrulandığı alanlarda hayati önem taşıyor.

3- Kamu alanlarını dezenfekte ediyor

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Her geçen gün virüs hakkında yeni bilgiler elde edilmesiyle birlikte virüsün birkaç saatten birkaç güne kadar sert yüzeylerde (sandalyeler, masalar) yaşayabildiğine dair teoriler güçleniyor. Bu da enfekte olmuş kişilerin kamusal alanlarda virüsü başkalarına bulaşma riskini doğuruyor.
Kamusal alanları dezenfekte etmek ve COVID-19'un yayılmasını önlemek amacıyla, yerel sağlık yetkilileri drone’ları test ettiler. Daha önce tarımsal ilaçlama için kullanılan püskürtme uçağı dezenfektanlarla doldurularak kamusal alanların dezenfekte edilmesi amaçlanıyor. Bir püskürtme uçağı, 16 litrelik bir püskürtme tankı ile saatte 100 bin m2'lik alanı dezenfekte edebiliyor.

4- Vücut ısısını ölçüyor

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Çin'de COVID-19'un yayılımını sınırlamak amacıyla alınan önlemlerden biri de insanların evlerine kapanması oldu. Bu yöntem daha sonra çoğu ülkede de uygulanmaya başlandı.
Çin’de özellikle çok kişinin yaşadığı büyük apartmanlara dışarıdan gelen ziyaretçiler, binaya kabul etmeden önce basit bir ateş ölçümü uygulandı. Ancak bu kontrolleri yapan personel, her bir kişiyi geleneksel bir el tipi kızılötesi termometreyle ölçtüğünden, enfekte olma riski de bulunuyor.

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Bu riski ortadan kaldırmak amacıyla; bazı ekipler vücut ısılarını ölçmede kızılötesi kameralarla donatılmış drone’ları kullanıyor. DJI’ın mühendis ekibi uçan kızılötesi kameralarla insan vücut sıcaklığının ölçülebilmesi için bazı testler gerçekleştirdi.
Bu testlerin sonucunda termal kameranın görüş alanına pamuklu bir çubuk takılarak kameranın ölçüm yapabildiği görüldü. Ölçüm için kalibre edilmiş drone, personel güvenli bir mesafedeyken bu işlemi gerçekleştirebiliyor.
 
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