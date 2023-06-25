Andık Deresi Bezirgan Şelalesi bölgesindepeyzaj çalışmaları gerçekleştiriliyorIsparta Belediyesi’nin Andık Deresi Bezirgan Şelalesi bölgesinde başlattığı yeniden düzenleme çalışmaları aralıksız sürüyor. Bölgede peyzaj düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından şehirdeki tarihi yapılar yeniden ayağa kaldırılırken, atıl durumda uzun yıllardır kullanılmayan yerler de tekrar kente kazandırılıyor. Bu yerlerden birisi de yıllardır kaderine terk edilen Andık Deresi Bezirgan Şelalesiydi. Isparta Belediyesi, 40 bin metrekare alanda bölgenin yeniden canlandırılması için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.Çalışmalarda yürüyüş yolları ve köprüler oluşturuldu, çevresi dekoratif taş duvarlarla örülerek dinlenme ve piknik alanları ile havuz yapıldı. Dinlenme ve piknik alanlarının pergolelerininmontajları gerçekleştirildi. Bölgenin aydınlatmaları yapılırken, Andık Deresi Bezirgan Şelalesi ile Kirazlıdere’ninbirbirine entegre edilmesi amacıyla açılan yol asfaltlandı.Andık Deresi Bezirgan Şelalesi bölgesinde devam eden çalışmalarda havuzlar temizleniyor, bakımları yapılıyor. Ayrıca peyzaj düzenleme ve zemin taş döşeme çalışmaları da sürüyor.