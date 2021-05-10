Rektör Çarıkçı’nın “Anneler Günü” Mesajı

Sağlıklı, huzurlu ve gelişmiş bir toplumun temeli, sağlam bir ailedir; ailenin temeli de annedir. Birey, yaşamın gereği ilk bilgileri anneden alır ve kullanır. O yüzden anne sağlam bireylerin, büyük milletlerin ve toplumların arkasındaki asıl güçtür. Sabrın, şefkatin, sevgi ve merhametin timsâli olan annelerimiz; hürmeti en fazla hak eden, haklarını hiçbir surette ödeyemeyeceğimiz hayatımızdaki en kıymetli varlıklarımızdır.



Biz, “cennet anaların ayakları altındadır”, “ana gibi yar olmaz”, “ana hakkı ödenmez” diyen bir kültür ve geleneğin temsilcileriyiz. Bu yüzden, bizi millet yapan değerlerin yaşatılmasında en büyük pay annelerimizindir. Bizler de annelerimizden öğrendiğimiz bu meziyetleri kendimize şiar edinerek; sevgi, hoşgörü ve anlayışla hem toplumsal hem de küresel barışın ve huzurun sağlanmasına katkıda bulunmalıyız.



Bu duygularla, nice emeklerle yetiştirdikleri evlatlarını vatan uğruna şehit veren annelerimizin acılarını bir kez daha yürekten paylaşıyor, tüm şehit annelerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Başımızın tacı annelerimizden hayatta olmayanlara rahmet, yaşayan annelerimize ise sağlıklı uzun ömürler diliyor, anneler gününüzü kutluyorum.







Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI



Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü