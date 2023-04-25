Gülbirlik, Kılıç Fabrikasında Güneş Enerjisi Sistemi Kuracak

Gülbirlik'in 2022 Dönemi Seçimli Genel Kurulu Tamamlandı

Gülbirlik 2022 Yılı Faaliyet Raporunu Açıkladı

Gülbirlik'in 2022 dönemi seçimli genel kurulu tamamlandı ve Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Demir, Kılıç Fabrikası'na kurulacak olan güneş enerjisi sistemiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Gülbirlik'in 2022 yılı faaliyet raporuna göre gelirler toplamı 67 milyon 297 bin 382 lira 14 kuruş olarak gerçekleşti. Kongreye Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif Ülger, Gülbirlik Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Demir ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdür Hasan Çelik, Birliğe bağlı Kooperatif Başkanları ve delegeler katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Demir, personel durumuna ilişkin bilgi verirken, Birlik'te 23 kişinin çalıştığını belirtti.