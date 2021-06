DÜNYA ÇEVRE HAFTASI EĞİRDİR’DE COŞKULU KUTLANDI.

Dünya Çevre Haftası münasebetiyle bugün saat 10.30’da ‘Sıfır Atık Parkı’ açılışı ve çevre etkinlikleri gerçekleşti. Programa Isparta Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, Sarıidris Belediye Başkanı Ramazan Pala, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Borca, TCDD Yolları 7. Bölge Müdürü Adem Sivri, Emniyet Müdürü Ayhan Zarif, Jandarma Komutanı Yüzb. Fatih Türkmen, İl Genel Meclisi Üyeleri, Daire Müdürleri, Belediye Meclisi Üyeleri, Siyasi Parti İlçe Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşu Başkanları, Köy ve Mahalle Muhtarları ile çok sayıda davetlinin yanı sıra Isparta AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sevim Köse ve Kadın Kolları üyeleri de katıldı.Saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunmasının ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ‘Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Kaymakamım, Saygıdeğer misafirlerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ın kıymetli eşleri Sayın Emine Erdoğan ın Ülke genelinde başlatmış olduğu sıfır atık projesi uygulamaları kapsamında Eğirdir ilçemiz 2019 yılında sıfır atık projesini uygulamaya başlamıştır. İlçemiz İstasyon mahallesinde 6768 metrekare alanda oluşturulan Sıfır Atık Parkında 1200 adet hurda oto lastiği, 1 adet DDY Hurda Lokomotifi, 800 adet DDY Ray altı hurda traversti, Hurda variller, Hurda ahşaplar, Hurda Demirler kullanılarak 12 ağaç türünü içeren (at kestanesi, çınar ağacı,süs eriği,lale ağacı,palamut meşe ağacı,alacalı yapraklı akça ağaç,mavi ladin,erguvan,güvey kandili,yeşil yapraklı akça ağaç) ile 12 adet ağaçlandırma parseli 1 adet yeni doğan ağaçlandırma parseli 1 adet Elma bahçesi parseli (skarlet,golden,pikleydi,gala,fuji,grenisimit,arap kızı ) türlerinden 1 adet hatıra fotoğrafı platformu çocuk oyun alanları ile oturmu gruplarından oluşan vadandaşlarımızın çocukları ile dinleneceği ve hoşça vakit geçireceği alan oluşturulmuştur.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Destekleri;338 Adet Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm ekipmanları 500.000,00 TL200 Adet katı atık plastik-metal konteynır 200.000,00TL1 Adet Katı Atık Toplama Kamyonu 420.000,00 TLBalıkçı barınağı ve liman da birinci etap revizyonu ulaştırma bakanlığı imkanları ile 1,400,000 TL ye tamamlandı. Limanda ikinci etap imar planı ve proje çalışmaları devam etmektedirÇevre temizliği çevre bilincinin artırılması ve buna yönelik merkezi bütçe yatırımı 2,520,000,00 TL ikenKatı atık toplama konteynırına 35.000,00 TLKatı atık toplama kamyonuna 57.000,00 TL1 Adet Süpürme Makinası 50.000,00 TL1 Adet Elektrikli Gezi Teknesi 230.000,00 TLSıfır Atık Parkı diğer genel giderleri 100.000,00 TLHurda Lokomotif Tamiri 30.000,00 TLLimandan kemer köprüye kadar 7 km sahil temizliği yapılarak ihtiyaç olan alanlarda can ve mal güvenliği açısından koruma bandları yapılmaktadır. 600,000,000 TLyerel imkanlarla toplam 1,072,000,00 TL olmak üzere toplam 3,592,000,00 TL lik yatırım yapılmıştır.Köprü başı kemer köprü arasındaki sahil bandında 55,000 m2 alanda millet bahçesi uygulaması için teknik çalışmalarımız devam ediyorKöylerimizin katı atıkları il özel idaremizce yapılan protokol çerçevesinde belediyemiz tarafından toplanmak ve taşınmakta olup,Köylerimiz de de sıfır atık projesini uygulama başlamak için ASL Geri Dönüşüm Firması tarafından temin edilen 48 geri dönüşüm Kafesi dağıtımını bu gün Akpınar köyünden başlıyoruz.Doğanın, çevrenin ve Su rezervlerinin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.Vizyon belirlemede yatırımlar için kaynak temininde desteklerini esirgemeyenbaşta Cumhurbaşkanımız Sayın RECEP TAYYİP ERDOĞAN’a Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Sn Emine ERDOĞAN a , çevre şehircilik Bakanımız sn Murat KURUM a ulaştırma ve alt yapı bakanımız sn Adil KARAİSMAİLOĞLU’na, Isparta valimiz sn Ömer SEYMENOĞLU na .TBMM başkan vekilimiz ve milletvekilimiz sn Süreyya sadi BİLGİÇ e, milletvekillerimiz sn Mehmet Uğur GÖKGÖZ e , Rece ÖZEL e, eğirdir kaymakamımız sn Adem ÇELİK e, çevre ve şehircilik il müdürlüğümüze, Devlet demir yolları Afyon bölge müdürlüğümüze ,Antalya ulaştırma bölge müdürlüğümüze, Dsi bölge müdürlüğümüze cefekarca çalışan tüm belediye personelimize emeği geçenlere sonsuz şükran ve teşekkürlerimi arz ederim.’ ifadelerini kullandı.Çevre ve Şehicilik İl Müdürü Abdullah Borca ise özetle; ‘Sıfır Atık Projesi artık Cumhurbaşkanlığımızdan en alt birimlerimize kadar inmiştir. Sıfır Atık Parkı benim için sadece sıfır atık parkı değil belki de diğer belediyelere diğer yerlere emsal olabilecek, belki çevre eğitim parkı olarakta değerlendirilebilecek. Benzer örnekleri ülkemizde var ama büyüklük olarak en büyük olan bu parkta çevre farkındalığımızı artırmada bu parkımızın önemli bir fonksiyon üstleneceğine eminim. Son günlerde izliyoruz çevre ile ilgili olumsuzluklar gündemimizi oluşturuyor. Bildiğiniz gibi Eğirdir Gölü başta olmak üzere Marmara Denizinde müsilaj sorunu yaşıyoruz, bizde buradan arkadaşlarımızı gönderdik. Bugün anlamlı bir törendeyiz, bu parkın yapılışında emeği geçen bize bu sıfır atık kültürünü daha yakından anlatma imkanı veren bu çalışmayı yapan Belediye Başkanımıza emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Bu parkı sadece anlamı itibari ile değil. Bu parka artık bir kere girip çıkan kişinin de çevre gönüllüsü olacağını düşünüyorum.’ dedi.TCDD 7. Bölge Müdürü Adem Sivri özetle; ‘Sayın başkanımızın bu kadar kısa bir sürede sıfır atık parkını oluşturması oldukça başarılı bir çalışma. Biz bu süreçte Devlet Demir Yolları olarak 1 adet buharlı lokomotifi burada tarihi bir platformun olmasından dolayı tarihi lokomotifi konuşlandırmayı planlamıştık. Sayın başkanımızda bu lokomotifin bakımını, boyamasını, aslına uygun olarak yaptırdılar. Aslında bizim hemzemin geçitler farkındalık günü. Çalışmalarından dolayı sayın başkanımıza ben çok teşekkür ediyorum.’ dedi.Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK ise yaptığı konuşmada özetle; ‘Bizler için çok önemli bir gün çevre bilincinin, çevreye sahip çıkma bilincinin çok önemli olduğu günümüzde belediyemizin atmış olduğu bu adımın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Belediye Başkanımıza, Çevre İl Müdürümüze, Bölge Müdürümüze, Muhtarlarımıza ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.’ İfadelerini kullandı.Son olarak konuşan Isparta Vali Yardımcısı Hakan Kubalı; ‘Sevgili Eğirdir’liler sahip çıkınız, Sayın Belediye Başkanımız gerçekten örnek bir belediye başkanı, çevreyi koruma konusunda Türkiye’de en başarılı örneklerden birisi bunu burada Isparta’da Eğirdir’de teşhis ettik. Çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız tebrik ediyoruz.’ dedi.Sıfır Atık Parkını gezen protokol ve misafirler alanı çok beğendiler. Buradan sonra protokol ve misafirler Dündarbey Medresesinde Eğirdir Halk Eğitim Müdürlüğü ve Eğirdir Belediyesi işbirliği ile açılan sıfır atık sergisini gezdiler. Burada Isparta Güzel Sanatlar Lisesinin Sıfır Atık Fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi. Akvaryum fotoğrafıyla Azra Yalınız birincilik, Lastik fotoğrafıyla H. Hüseyin Özgül ikincilik, Kaplumbağa fotoğrafıyla Bedriye Yasan üçüncülük ödülünü aldı.Daha sonra Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar Eğirdir Gölü’ne dalarak temizlik yaptılar. Yapılan temizlikte oto lastikleri, sandalye ve tabure ile çıkarılan malzemeler göl kenarında sergilendi.Eğirdir Su Ürünleri Araştırna Enstitüsü Müdürü Fuat Bilgin burada yaptığı açıklamada; ‘Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü olarak doğayı manipüle ederek doğadaki bireylerden daha önce kerevit yumurtalarını açtık gölümüze yaklaşık 10 bin kerevit ve 20 bin sazan yavrusu salarak balıklandırdık.’ dedi.Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK ise limanda yaptığı açıklamada; ‘Bugün Eğirdir İlçesi için çok önemli bir gün Sıfır Atık Parkımızın açılışından sonra yine Ülkemizin bir değeri olan Eğirdir Gölümüzde çevre temizliği gerçekleştirildi. Çevre bilincinin oluşturulması açısından çok iyi bir aşama kaydettik. Bu çevre ve kaynaklar sadece bize ait değil çocuklarımıza taşımamız gerekiyor, her birimizin sorumluluk üstlenmesi gerekiyor’ dedi.Eğirdir Gölündeki çalışmalara destek veren Eğirdir İtfaiye Müdürlüğü Müdürü Mustafa Kolan; ‘Isparta Belediyesi ile birlikte müşterek yaptığımız çalışmalar sonucunda Eğirdir Gölü’nden mümkün olduğu kadar temizleme yoluna gittik. Bu temizleme çalışmaları sırasında gölden görüldüğü gibi lastikler, odun parçaları, plastik parçaları, bira şişeleri, bira kutuları, sünger, sandalye, tabure, laylon parçaları vb. çıktı. Çocuklar bizim geleceğimizse, gölümüzden bizim geleceğimiz. Su olmadan yaşam olmaz, hayat olmaz, yemek yemeyebiliriz, başka şeylerden yeriz ama su olmadan yaşamda olmaz hayatta olmaz.’ ifadelerini kullandı.Sıfır Atık Standartlarına uygun Eğirdir Belediyesi tarafından yaptırılan Elektrikli Tekneyle kısa bir turun ardından program sona erdi.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)