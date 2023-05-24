İstasyon Caddesi'nde Kaldırım Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Isparta Belediyesi, İstasyon Caddesi'nde başlattığı kaldırım ve orta refüj yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında kullanım ömrünü tamamlamış ve görüntü kirliliği oluşturan kaldırım ve orta refüjün taban döşemeleri kaldırılarak renkli begonit taşlarla yenileniyor.

Isparta Belediyesi, şehir genelinde birçok meydan, cadde ve sokakta yenileme çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda, yıllar önce yapılan ve deformasyona uğramış olan İstasyon Caddesi'nde çalışmalara devam ediliyor. Caddenin geliş-gidiş kaldırımları ve orta refüjü yenileniyor. Çalışmalar sırasında kullanım süresini tamamlamış ve görsel açıdan sorun teşkil eden kaldırım ve orta refüj taban döşemeleri değiştiriliyor ve renkli begonit taşlarla kaplanıyor.

Kaldırım ve orta refüj yenileme çalışmaları, 6 Mart Caddesi girişinden başlayarak İstasyon Caddesi boyunca devam ediyor. Ayrıca, bölgedeki otobüs durakları da yenileniyor. Vatandaşların talepleri doğrultusunda çevreye zarar veren ve görünümü bozulan ağaçlar kaldırılıyor ve caddenin yapısına uygun ağaçlar dikiliyor.

İstasyon Caddesi'ndeki kaldırım yenileme çalışmaları, Isparta Belediyesi'nin şehir estetiğine ve vatandaşların konforuna yönelik yürüttüğü önemli bir proje olarak devam ediyor.