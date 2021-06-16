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9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'i vefatının 6. Yılında İslamköy'deki Anıt Mezarı başında anıyoruz



9.Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Merhum Süleyman DEMİREL'in vefatının 6.yıldönümü dolayısıyla Demokrat Parti tarafından 17 Haziran 2021 Perşembe günü saat 12.00'de Demokrat Parti Genel Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Gültekin UYSAL'ın da katılımlarıyla Isparta İslamköy'deki Çalca Tepe' de bulunan Anıt Mezar başında Anma Töreni gerçekleştirilecektir.



Demokrat Parti Genel Merkez ve teşkilatlarının katılacağı törende Genel Başkan Gültekin Uysal bir konuşma yapacak, Kuran-ı Kerim ve dualar okunması eşliğinde anma programı tamamlanacaktır.



