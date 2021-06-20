Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in ‘şehri sporcu merkezi yapacağız, altyapı oluşturacağız’ sözü bir bir yerine geliyor. Bunlardan birisi de 32 milyon liralık spor projeleri arasında yer alan 16 semt spor sahasının Isparta’ya kazandırılması.Çünür Mahallesindeki incelemeleri esnasında semt spor sahası önünden geçen Başkan Başdeğirmen araçtan inerek gençleri spor yaptıkları alanda ziyaret etti, onlarla sohbet etti.Gençlerle bir süre futbol oynayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen top hediye etti. Gençlerin isteklerini dinleyen Başkan Başdeğirmen, Isparta’ya 16 adet semt spor sahası yaptıklarını dile getirdi.Tüm gençleri spor yapmaya davet eden Başkan Başdeğirmen, gençlerin evde bilgisayar, televizyon başında vakit harcamaması, onun yerine spor yapmalarını teşvik amacıyla sahalar yaptıklarını söyledi.Gençlerin rövanş maçı teklifine ‘bir daha geleceğim, sizlerle maç yapacağım’ sözü veren Başkan Başdeğirmen, “Sahamızın kaleleri konacak, aydınlatması yapılacak. Gençlerimiz akşamları da spor yapabilecek” dedi. Gençler, Başkan Başdeğirmen’i karşılarında görmenin mutluluğunu yaşadı.Gençler de mahallelerine kazandırılan sahadan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ederken, “Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Burada güzel vakit geçiriyoruz” ifadelerinde bulundu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in gençleri ziyaretine eşlik eden Çünür Mahallesi Muhtarı Hasan Derebek de, mahallelerine iki adet semt spor sahası yapıldığını kaydederek, teşekkür etti. Derebek, “Başkanımız çocuklara sürpriz yaptı. Gençlerimize çağrıda bulunuyoruz, kötü alışkanlıkları bırakın, bu sahalarda spor yapın diyoruz. Başkanımıza bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu.