KAÇAK BALIK AVCILARINA CEZA YAĞDI

Su Ürünleri Kontrol ekiplerimiz tarafından 17-18 Haziran 2021 tarihlerinde Eğirdir Gölü A.tırtar, A.kaşıkara, Taşevi, Gençali ve Barla kıyı şeridinde balıkçıların av araçları, ürün ve evrak kontrolleri yapılmıştır. Mevcut denetimlerde 1 kişiye yasal boyun altında sazan avlamaktan 4581 TL İPC, ürüne el koyma ve gemi ruhsatına 1 ay süre ile el koyma; 2 kişiye her birine ruhsat göstermemekten 1091 TL İPC; 1 kişiye ruhsatsız tekne ile avcılık yapmaktan 10911TL İPC; 1 kişiye avcı ruhsatı olmadan avcılık yapmaktan 2182 TL İPC uygulanmıştır. Yasal boyun (40 cm) altında sazan avlandığına ve ruhsatsız tekneler ile avcılık yapıldığına dair İlçe Müdürlüğümüze gelen yoğun ihbarlar üzerine, su ürünleri denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir.