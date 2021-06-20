2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. döneminde Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi desteği ile Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik olarak başlatılan “Öğretmenlerimle Okuyorum Projesi”nin bu dönem için sonuna gelindi.Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan proje kapsamında tüm öğrencilere 10 ayrı ders ile ilişkili 10 ayrı kitap önerisinde bulunulmuş ve öğrencilere kitaplarını okuduktan sonra çeşitli yazma etkinlikleri yapacakları “Yorum Defterleri” dağıtılmıştı. İlçede görevli 156 öğretmen tarafından 1054 öğrencinin takip edilmesi ile proje kapsamında 4 ayda toplam 4950 kitap okundu. Önerilen 10 kitabı da okuyan öğrenci sayısı 242, öğrenciler tarafından okunan ortalama kitap sayısı 5 oldu.Aynı zamanda bu süreçte öğrenciler, okudukları kitapların yazarları ile çevrim içi söyleşiler gerçekleştirdiler.Okullarda yapılan değerlendirmeler sonrası proje komisyonundaki öğretmenler tarafından ilçe değerlendirmesi yapıldı ve her sınıf seviyesinde öğrenciler ödüllendirildi. Kaymakamlıkta gerçekleşen ödül törenine Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, öğretmenler ve veliler katıldı. Her sınıf seviyesinde dereceye giren 1. olan öğrencilere bisiklet, 2. olan öğrencilere tablet, 3. olan öğrencilere akıllı saat hediye edildi.Daha sonra çocukları tek tek söz veren Kaymakam Çelik, proje hakkında onların duygu ve düşüncelerini dinledi. Gerçekleşen ödül töreninde dereceye giren öğrencilerimize Biziklet, tablet vb. hediyeler protokol tarafından verildi.Dereceye giren öğrenciler şu isimlerden oluştu.5. SINIFLAREsra Nur TEKİN Süleyman Demirel Ortaokulu,Elif Büşra KANLI Y. Gökdere M. Köklü OrtaokuluBerra SAĞLAM Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu6. SINIFLARMelisa Azra YÜRÜK, Süleyman Demirel OrtaokuluŞevval Ecrin ÜNAL Mustafa Çetinkaya OrtaokuluAkın BİLGE Y. Gökdere M. Köklü Ortaokulu7. SINIFLARAzra GÜNGÖR Y. Gökdere M. Köklü OrtaokuluTuana Nisa DİNÇTÜRK Atatürk OrtaokuluAyşe Naz YILMAZ Sarıidris Ortaokulu