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ÖĞRETMENLERİMLE OKUYORUM PROJESİ ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ÖĞRETMENLERİMLE OKUYORUM PROJESİ ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TÜRKİYE
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ÖĞRETMENLERİMLE OKUYORUM PROJESİ ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. döneminde Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi desteği ile Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik olarak başlatılan “Öğretmenlerimle Okuyorum Projesi”nin bu dönem için sonuna gelindi.
Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan proje kapsamında tüm öğrencilere 10 ayrı ders ile ilişkili 10 ayrı kitap önerisinde bulunulmuş ve öğrencilere kitaplarını okuduktan sonra çeşitli yazma etkinlikleri yapacakları “Yorum Defterleri” dağıtılmıştı. İlçede görevli 156 öğretmen tarafından 1054 öğrencinin takip edilmesi ile proje kapsamında 4 ayda toplam 4950 kitap okundu. Önerilen 10 kitabı da okuyan öğrenci sayısı 242, öğrenciler tarafından okunan ortalama kitap sayısı 5 oldu.
Aynı zamanda bu süreçte öğrenciler, okudukları kitapların yazarları ile çevrim içi söyleşiler gerçekleştirdiler.
Okullarda yapılan değerlendirmeler sonrası proje komisyonundaki öğretmenler tarafından ilçe değerlendirmesi yapıldı ve her sınıf seviyesinde öğrenciler ödüllendirildi. Kaymakamlıkta gerçekleşen ödül törenine Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, öğretmenler ve veliler katıldı. Her sınıf seviyesinde dereceye giren 1. olan öğrencilere bisiklet, 2. olan öğrencilere tablet, 3. olan öğrencilere akıllı saat hediye edildi.
Daha sonra çocukları tek tek söz veren Kaymakam Çelik, proje hakkında onların duygu ve düşüncelerini dinledi. Gerçekleşen ödül töreninde dereceye giren öğrencilerimize Biziklet, tablet vb. hediyeler protokol tarafından verildi.
Dereceye giren öğrenciler şu isimlerden oluştu.
5. SINIFLAR
Esra Nur TEKİN Süleyman Demirel Ortaokulu,
Elif Büşra KANLI Y. Gökdere M. Köklü Ortaokulu
Berra SAĞLAM Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
6. SINIFLAR
Melisa Azra YÜRÜK, Süleyman Demirel Ortaokulu
Şevval Ecrin ÜNAL Mustafa Çetinkaya Ortaokulu
Akın BİLGE Y. Gökdere M. Köklü Ortaokulu
7. SINIFLAR
Azra GÜNGÖR Y. Gökdere M. Köklü Ortaokulu
Tuana Nisa DİNÇTÜRK Atatürk Ortaokulu
Ayşe Naz YILMAZ Sarıidris Ortaokulu

Eğirdir Kaymakamlığı
 
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