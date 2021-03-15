Yılın Uluslararası Genç Bilim İnsanı Ödülü” Doç. Dr. Utku Köse’ye

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Utku Köse, “Yılın Uluslararası Genç Bilim İnsanı” seçildi. Hindistan’da düzenlenen International Conference on Innovative Computing and Communication 2021 etkinliği kapsamında yapılan Uluslararası “Universal Inovator Leadership Awards” değerlendirmeleri neticesinde “Yapay Zekâ” alanında yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla Doç. Dr. Utku Köse, ödüle layık görüldü.Yapay zeka ile birlikte dijital teknolojilerin günümüzü ve geleceği şekillendirme yönünde kritik rol üstlendiğini belirten Doç. Dr. Köse, şöyle konuştu: "Bu uluslararası ödülü ülkemiz ve üniversitemiz adına almaktan büyük gurur duyuyorum. Özellikle Covid-19 ile ortaya çıkan gelişmeler, yenilikçi zeki teknolojilere olan ihtiyaçları, yeni ekonomi modellerini ve dünya kaynaklarının hızlı tüketimine karşı çözümler geliştirilmesi gerekliliğini iyice gün yüzüne çıkarmıştır. Bu noktada, yapay zeka ve bağlı teknolojilerin insanlığa fayda doğrultusunda kullanılması gerekmektedir. Uluslararası ve ulusal literatüre bu açıdan katkı sağlamaya devam edeceğim.”